Amputaciones por accidentes laborales en El Paraíso: al menos 15 trabajadores en 2026

3 de septiembre de 2026

Hasta la fecha de este 2026 se han registrado al menos 15 incidentes laborales que terminaron en amputaciones por el manejo de maquinaria en el departamento de El Paraíso.

En el hospital Gabriela Alvarado de Danlí han ingresado decenas de pacientes que presentan brazos y piernas totalmente amputados.

Ese día se registró el caso más reciente de un joven de 19 años que falleció a causa de una trituradora de pasto.

La mayor proporción de los lesionados procede de Danlí, Teupasenti y Trojes, en El Paraíso.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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