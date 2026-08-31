Protesta en la CSJ: exempleados de INSEP exigen avances en el proceso de pago del IPC

Los exempleados del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSEP) se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se haga efectivo el pago del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“A nosotros nos han venido violentando nuestros derechos laborales, no nos han pagado demandas de reintegro, de reajuste salarial y nos tiene retenido el IPC, que es un derecho que nos asiste, salió de la Sala de lo Civil para ir a la Sala de lo Constitucional y nosotros dependemos de ese fallo para que nos paguen el IPC”, manifiestan los afectados.