Ajuste de última hora en el calendario de la Fórmula 1 para este año y su impacto en 2027

La Fórmula 1 estudia la posibilidad de que el célebre trazado de Imola vuelva a figurar en el calendario de 2026, en respuesta a la incertidumbre que rodea a las fechas anunciadas para Qatar y Abu Dhabi, necesarias para cerrar el campeonato de la máxima categoría del automovilismo mundial. Según informó el portal especializado Motorsport, el circuito Enzo y Dino Ferrari, ubicado en la región italiana de Emilia-Romaña, se presenta como una alternativa tangible si persisten los problemas de estabilidad en la zona del Golfo.

Según el reporte, la fecha que la F1 tiene bajo análisis es el 29 de noviembre, día en el que figura actualmente el Gran Premio de Qatar. La opción planteada propone que esa prueba no se celebre en Lusail, sede habitual, sino en Imola, un trazado que quedó fuera del calendario vigente pero que conserva la infraestructura necesaria para acoger a la categoría.

La decisión se espera antes del 15 de septiembre, ya que entre el Gran Premio de España en Madrid y el de Azerbaiyán la Máxima debe definir si podrá sostener las dos últimas pruebas del año en Oriente Medio. El medio señala que la principal preocupación radica en la situación geopolítica de la región y en la ausencia de un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán sobre el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz.

En ese contexto, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, está trabajando en variantes que permitan mantener intacta la agenda del campeonato. El objetivo es conservar un calendario de 22 carreras, cifra prevista en los contratos firmados con las cadenas propietarias de los derechos de transmisión.