Aficionados violentos provocaron daños en los baños del estadio Carlos Miranda

Las autoridades a cargo del estadio Carlos Miranda, ubicado en Comayagua, informaron sobre daños en las instalaciones sanitarias del recinto, presuntamente provocados por aficionados desordenados durante el partido entre Motagua e Independiente de Siguatepeque, celebrado el pasado sábado 5 de septiembre dentro de la Liga Nacional.

Según el informe, durante el encuentro varios aficionados dañaron las puertas de los baños y provocaron daños en uno de los lavabos, afectando distintas áreas del recinto deportivo.

Las autoridades del estadio lamentaron los actos de vandalismo y señalaron que este tipo de conductas representan un perjuicio para las instalaciones que se emplean para albergar eventos deportivos.

En este caso, los costos de reparación deberán ser asumidos por el Independiente de Siguatepeque, debido a que el club fue el encargado de alquilar el estadio Carlos Miranda para el desarrollo del encuentro.

Las autoridades hicieron un llamado a los aficionados a cuidar los escenarios deportivos y evitar actos de vandalismo que terminan generando gastos adicionales y afectando las condiciones de los estadios.