Aficionado sustrajo una camiseta histórica del Corinthians y quedó grabado por las cámaras

Un hincha sustrajo una camiseta del futbolista Yuri Alberto desde una vitrina del Memorial del Corinthians, ubicado en el Parque São Jorge, sede social del club, y la escena quedó grabada por una cámara de seguridad este jueves. Alverse las imágenes, el club presentó una denuncia ante la policía. El equipo, dirigido por Fernando Diniz, está en plena disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar 0-0 en la ida frente a Rosario Central la noche anterior.

De acuerdo con la entidad, el aficionado, cuyo nombre no fue divulgado, ingresó al memorial hacia las dos de la tarde y se llevó la prenda que el delantero centro llevó durante la victoria en la Copa de Brasil 2025, título que el Timao consiguió. El hurto fue detectado con posterioridad y corroborado mediante las grabaciones del sistema de seguridad del recinto. Trabajadores del memorial presentaron la denuncia ante la comisaría número 52.

Lo sorprendente es que, pocas horas antes de difundirse el video del hurto, la cuenta de X (anteriormente Twitter) Central do Timão publicó imágenes de un aficionado en la puerta de la sede, luciendo una gorra y un atuendo muy similar al del ladrón. En el video, este hincha del Corinthians arremetía contra la directiva por la decisión de no renovar el contrato del neerlandés Memphis Depay: “El tipo que nos salvó del descenso, carajo. El que ayudó a ganar la Copa de Brasil y la Supercopa. Junto con Yuri Alberto. Estamos cansados. Ya basta. Están jugando con el corazón de los niños”. Las autoridades locales revisan si se trata de la misma persona.