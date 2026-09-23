Valverde se pierde la Fecha FIFA por esguince de tobillo; golpe para Celeste y Real Madrid

Los peores temores de la afición merengue y del seleccionado charrúa se confirmaron tras someter al mediocampista Federico Valverde a nuevas evaluaciones médicas. El Real Madrid emitió un parte médico oficial informando que el futbolista padece un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, lesión que lo inhabilita para competir de manera inmediata.

La afectación física es consecuencia de una dura entrada propinada por el surcoreano Kang-in Lee durante el disputado derbi madrileño frente al Atlético de Madrid. Debido a la severidad del trauma en la articulación, la Selección Uruguaya confirmó que el jugador queda fuera de la convocatoria para la Fecha FIFA, anunciando a Emiliano Martínez como su reemplazo.

Aunque el departamento médico de la entidad blanca no ha fijado un plazo oficial de recuperación y mantiene el pronóstico “pendiente de evolución”, se estima que el proceso de rehabilitación tomará aproximadamente tres semanas. Esta baja obligada representa un serio contratiempo para el esquema táctico de ambos conjuntos.

La recuperación del volante uruguayo se mantendrá bajo estrecha vigilancia con miras al retorno del torneo doméstico, donde el Real Madrid enfrentará al Villarreal el 10 de octubre. Asimismo, el cuerpo técnico trabaja a marcha forzada para lograr la puesta a punto del jugador antes del trascendental choque de la Champions League frente a la Roma.