Un ataque contra un centro islámico en EE.UU. deja al menos cinco muertos

Por: Gabriela Raudales

Un tiroteo ocurrido en el Centro Islámico de San Diego, en California, dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas

El ataque tuvo lugar en una de las mezquitas de mayor tamaño de la región, lo que desencadenó una fuerte respuesta policial y el acordonamiento del área mientras las autoridades trabajaban para contener la situación.

Posteriormente, la Policía informó que había un tirador activo y pidió a la población no acercarse al lugar. Horas después, indicaron que la amenaza había sido neutralizada. Según el jefe de policía, Scott Wahl, entre las personas fallecidas se cuentan dos presuntos atacantes adolescentes y tres hombres adultos, cuyas identidades no han sido reveladas.

Asimismo, las autoridades federales y locales señalaron que el caso será investigado como un posible crimen de odio mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.