Trump acusa a Irán por el aterrizaje forzoso del avión Flydubai en Arabia Saudita

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró públicamente que ve a Irán como el responsable directo del incidente que involucró a un avión comercial de Flydubai, el cual tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita la semana pasada durante su ruta entre Dubái y Tel Aviv.

Estas declaraciones de Trump introducen un nuevo factor de tensión en la ya compleja situación de la seguridad aérea en Oriente Medio. El suceso, que obligó a la aeronave a desviarse de su ruta prevista y a adentrarse en territorio saudí para proteger la integridad de los pasajeros, continúa bajo escrutinio internacional para aclarar si existieron fallos técnicos o intervenciones externas que originaron la maniobra de emergencia.

Por ahora, las autoridades públicas y las agencias de investigación aeronáutica de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel siguen recopilando información para precisar las causas del hecho, mientras que la acusación que atribuye el incidente a Irán no ha sido ratificada oficialmente por los organismos de inteligencia de la región.