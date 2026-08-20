Tras las burlas, Supremo recibe reconocimiento en TikTok

El creador de contenido hondureño conocido como Supremo celebró un hito adicional en su trayectoria digital al recibir un reconocimiento especial por parte de TikTok, una plataforma que le envió una caja repleta de premios y obsequios.

A través de sus redes sociales, Supremo mostró con emoción el paquete recibido y rememoró a quienes en algún momento se burlaron de este tipo de galardones.

“Resulta que esta caja corresponde a los premios de TikTok por los que siempre se han burlado de mí,” declaró el creador, aclarando que entre los galardones figura uno vinculado a los Community Fest, junto con otros elementos enviados por la plataforma.

Supremo, además, aprovechó la ocasión para agradecer a su base de seguidores, a quienes cariñosamente llama sus “pingüinos”, por acompañarlo a lo largo de su trayectoria en las redes.

Con gran emoción, el influencer presumió que el último galardón le llegó acompañado de una caja repleta de presentes, celebrando así otro fruto de su trabajo y del respaldo de su comunidad.