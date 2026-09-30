Terror a bordo del vuelo Dubái-Tel Aviv: minutos de gritos, sangre y una picada mortal

En un aparato Boeing 737 MAX 8 de la compañía Flydubai, se produjo un ataque contra uno de los pilotos dentro de la cabina de vuelo de la ruta Dubai-Israel, con 174 pasajeros a bordo, convirtiéndose en un serio incidente de seguridad durante el trayecto.

Lo que debes saber: Caída súbita de altura

Indagaciones en curso

Descenso de emergencia

La aeronave sufrió una caída abrupta de miles de pies, abandonando su ruta prevista y ejecutando un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Tabuk, ubicada al noroeste de Arabia Saudita.

Una vez en tierra, las autoridades confirmaron que tanto el capitán como el copiloto resultaron con lesiones y fueron trasladados a un hospital, desencadenando una investigación de alto nivel coordinada entre distintas agencias internacionales.

La razón del choque violento dentro de la cabina de mandos es la clave que buscan aclarar los investigadores. Aunque autoridades gubernamentales y medios locales señalan que podría tratarse de un intento deliberado de dañar a los pasajeros israelíes a bordo o de provocar la caída de la aeronave, aún no hay evidencia pública que vincule al agresor con algún grupo extremista o terrorista.

Entre las líneas de análisis paralelas no se descarta la posibilidad de que el altercado haya sido provocado por una crisis de salud mental no detectada.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok dando click aquí: HCH Televisión Digital

Otro de los puntos críticos evaluados por los expertos es la brusca pérdida de altitud registrada por los radares, la cual alcanzó entre 14 mil y 16 mil pies en un lapso de apenas dos minutos.

Las pesquisas preliminares señalan al copiloto, presumiblemente de nacionalidad omaní, como el principal sospechoso de haber manipulado los controles para forzar el picado del Boeing 737 MAX 8.

Esta maniobra peligrosa habría sido interrumpida bruscamente gracias a la intervención oportuna del capitán, quien evitó una catástrofe antes de ser auxiliado a bordo.

Durante el desarrollo de la crisis, la aeronave emitió las alertas de emergencia aérea 7700 y posteriormente el código 7500, el cual notifica formalmente un secuestro o interferencia ilícita en curso.

Investigaciones en curso

Los analistas buscan precisar cuál de los dos tripulantes activó los transpondedores y en qué momento exacto de la alteración física se ejecutó dicha señal. La reconstrucción cronológica de estas comunicaciones resultará fundamental para verificar cómo se desencadenó el enfrentamiento en la parte delantera del avión.

El acceso a la zona de pilotaje representa otra de las grandes interrogantes, dado que estas áreas cuentan con puertas blindadas y protocolos de cierre estrictos desde los atentados del 11 de septiembre.

Quizás te interese leer: Netanyahu dice que “todos estaríamos muertos” si Israel no hubiera atacado instalaciones nucleares de Irán

Diversos testimonios recopilados entre los pasajeros mencionan gritos, la presencia de sangre y el uso de un arma punzocortante tipo navaja dentro de la cabina. Asimismo, se investiga la intervención de miembros de la tripulación de cabina y de dos pilotos fuera de servicio que viajaban en calidad de pasajeros, quienes habrían colaborado para irrumpir en el recinto y reducir al agresor.

El origen y la autorización del copiloto involucrado han reabierto el debate sobre los filtros de seguridad e idoneidad en las aerolíneas internacionales. Al ser un ciudadano oriundo de Omán, país que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel, las autoridades aeronáuticas investigan por qué se le asignó una ruta hacia Tel Aviv.

Las indagatorias buscan aclarar si se OMITIERON las revisiones individuales obligatorias para tripulantes extranjeros antes de su embarque, o si existió algún fallo en los controles de evaluación psicológica periódicos.

Ante la gravedad del suceso, la aviación comercial en la región ha comenzado a implementar medidas preventivas inmediatas. El Ministerio de Transporte de Israel solicitó la suspensión temporal de las operaciones de la aerolínea emiratí hacia su territorio mientras se audita el cumplimiento de los pactos bilaterales de navegación aérea.

Mientras tanto, el sospechoso permanece bajo la custodia de las fuerzas de seguridad en Arabia Saudita para ser sometido a interrogatorios exhaustivos, en tanto se dispone el retorno del resto de los pasajeros a sus destinos.