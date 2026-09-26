Tercer viernes con antorchas: manifestantes repiten la consigna «Fuera la Racha»

26 de septiembre de 2026

Este viernes se celebra el tercer viernes de las Marchas de las Antorchas, con quienes vuelven a desfilar por las calles para manifestar su descontento ante varias medidas y decisiones del gobierno en funciones.

En medio de la movilización, una de las consignas centrales es “¡Fuera la Racha!”, mientras recorren diversos tramos y dejan ver sus reclamos ante la realidad del país.

Las marchas también agrupan planteamientos relacionados con problemáticas nacionales, entre ellas el suministro eléctrico, el costo de los combustibles, la seguridad y otros asuntos que los manifestantes estiman pendientes de atención.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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