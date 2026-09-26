Tercer viernes con antorchas: manifestantes repiten la consigna «Fuera la Racha»

Este viernes se celebra el tercer viernes de las Marchas de las Antorchas, con quienes vuelven a desfilar por las calles para manifestar su descontento ante varias medidas y decisiones del gobierno en funciones.

En medio de la movilización, una de las consignas centrales es “¡Fuera la Racha!”, mientras recorren diversos tramos y dejan ver sus reclamos ante la realidad del país.

Las marchas también agrupan planteamientos relacionados con problemáticas nacionales, entre ellas el suministro eléctrico, el costo de los combustibles, la seguridad y otros asuntos que los manifestantes estiman pendientes de atención.