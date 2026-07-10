Supremo se pronuncia tras su separación de Milagro Flores

Tras el anuncio de Milagro Flores, conductora de HCH, sobre el término de su relación sentimental, Lester Cardona, conocido como “Supremo”, salió a la luz con un mensaje emotivo en el que confirmó la ruptura y expresó afecto hacia su expareja.

Mediante sus redes sociales, el creador de contenido explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y aseguró que el final de la relación no se debió a la falta de amor, sino a que ambos entendieron que sus caminos debían seguir por separado.

“Hay adioses que hieren, pero también hay despedidas que nacen del amor y del respeto. Hoy, por decisión compartida, cerramos una etapa crucial de nuestras vidas. No fue por la carencia de sentimientos, sino por entender que, en ocasiones, lo más valiente es aceptar que nuestras rutas deben separarse”, escribió.

Supremo recordó con cariño los instantes compartidos junto a Milagro y agradeció todo lo que vivieron durante su relación.

“Me quedo con cada sonrisa, con cada abrazo, con cada charla y con los recuerdos hermosos que forjamos a lo largo de nuestra historia. Gracias por todo lo que compartimos y por las huellas que dejaste en mi vida”, comentó.

En la última parte de su mensaje, el influencer dirigió palabras personales a la conductora, dejando claro el afecto que aún le tiene.

“Te deseo lo mejor hoy y siempre. Gracias, @milagrofloresoficial, por haber formado parte de mi vida y enseñarme a querer de manera bonita. La voy a extrañar muchísimo y la quiero mucho”, concluyó.

Con esta declaración, Supremo respaldó la versión de Milagro Flores de que la ruptura se dio en buenos términos, impulsada por diferencias en sus planes de vida, descartando cualquier conflicto público entre ellos.