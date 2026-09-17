Simeone afirma sin dudar que Messi ganaría el Balón de Oro por delante de Mbappé y Lamine Yamal

En una conferencia de prensa contundente, días antes del choque de LaLiga ante Osasuna en el Metropolitano, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego “Cholo” Simeone, sacudió el panorama futbolístico internacional al apoyar abiertamente a Lionel Messi como el único y legítimo merecedor del Balón de Oro 2026.

A pesar de que el delantero del Inter Miami compite de frente contra figuras emergentes y estrellas europeas como Lamine Yamal y Kylian Mbappé, el estratega colchonero dejó clara su postura ante la pregunta de la prensa. Con una frase tajante y categórica, Simeone valoró la gesta histórica de Messi en la pasada Copa del Mundo de Norteamérica:

“¿El Balón de Oro? Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, y con la edad que tiene… Ninguna duda: Messi”.

Las contundentes palabras de Simeone reavivan el debate a pocas semanas de la prestigiosa gala que se celebrará el 26 de octubre en Londres, donde la leyenda argentina buscará extender aún más su legado.