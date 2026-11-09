Rusia dejó a Perú sin repuestos para sus helicópteros y la mitad de la mayor flota rusa de América está en tierra

El bloqueo de repuestos de origen ruso ha dejado a Perú ante un dilema operativo y financiero. La dependencia histórica de helicópteros de procedencia soviética y rusa, esenciales en la selva y la sierra, choca hoy con un mercado sancionado y rutas de suministro interrumpidas. En consecuencia, una porción considerable de las aeronaves está fuera de servicio, con efectos directos en la seguridad y la asistencia a comunidades remotas.

“Sin repuestos, ningún helicóptero vuela”, resume un principio básico de la aviación militar. Y cuando esas piezas provienen casi en su totalidad de un proveedor bloqueado, el impacto se vuelve sistémico.

¿Cómo se llegó a este punto?

Durante años, Perú apostó por familias como Mi-17 y Mi-171Sh, valoradas por su robustez y desempeño en alturas andinas y ambientes tropicales. Esa elección implicó una cadena logística concentrada en fabricantes, talleres y certificadores de la órbita rusa.

El escenario cambió con las sanciones posteriores a 2022: pagos congelados, seguros retirados, rutas de carga cerradas y autorizaciones técnicas en suspenso. Lo que antes era una orden de catálogo hoy requiere malabares legales y diplomáticos. “No se cambia de proveedor de la noche a la mañana”, repiten técnicos conscientes del largo entrenamiento necesario para plataformas críticas.

Al faltar piezas, se recurre a la canibalización: una aeronave en tierra sirve para mantener a otra operativa. Es una solución temporal que degrada la flota, reduce la disponibilidad y eleva el riesgo de paralización progresiva.

Impacto operativo en Perú

En un país con geografía extrema, estos helicópteros son más que máquinas: son puentes aéreos hacia zonas sin carreteras, líneas de vida para el VRAEM y soporte en desastres naturales. La reducción de la disponibilidad complica la planificación de misiones y las respuestas de emergencia.

“La mitad en tierra es una cifra que duele”, se escucha en los hangares, porque cada helicóptero menos significa menos horas de vuelo donde más se necesitan.

Operaciones afectadas de forma directa:

Evacuaciones médicas y traslados de emergencia en áreas de difícil acceso

y traslados de emergencia en áreas de difícil Transporte de tropas y abastecimiento de bases en la selva

y abastecimiento de bases en la Apoyo a la lucha contra el narcotráfico y vigilancia fronteriza

y vigilancia Respuesta a inundaciones, derrumbes y otros eventos climáticos

Cada misión cancelada implica reacomodos costosos, uso de alternativas menos eficientes o demoras que pueden resultar críticas.

Las salidas que se barajan

La primera tentación es comprar a terceros en mercados grises o a países con existencias compatibles. Pero esa vía choca con riesgos de calidad, trazabilidad dudosa y potenciales sanciones. “Lo barato sale caro” aplica doble cuando se trata de seguridad de vuelo.

Otra opción es reforzar la capacidad de mantenimiento nacional para extender la vida útil con overhauls locales, certificaciones alternativas y sustitución de componentes por equivalentes. Es un camino posible, pero requiere inversión en herramental, acuerdos técnicos y una masa crítica de ingenieros que no se forma de un día para el otro.

También asoma la sustitución gradual con plataformas occidentales (por ejemplo, familias Black Hawk, H215/H225 o AW139/149), lo que diversifica la dependencia y facilita el acceso a repuestos en cadenas más predecibles. Sin embargo, implica nuevos simuladores, reconversión de tripulaciones y logística distinta, con costos de adquisición y operación sustantivos.

Un esquema mixto —mantener parte de la flota rusa en roles específicos mientras se introducen helicópteros occidentales en fases— podría mitigar riesgos y suavizar el golpe presupuestario.

Un rompecabezas geopolítico

El abastecimiento de repuestos no es solo un negocio, es geopolítica en estado puro. Cualquier acuerdo debe moverse entre sanciones internacionales, garantías de seguridad, auditorías de cumplimiento y compromisos con socios claves. Perú debe balancear su necesidad de disponibilidad inmediata con una estrategia de largo plazo que evite caer en nuevas dependencias concentradas.

La presión pública añade otra capa: cada temporada de lluvias, cada incendio forestal y cada operación en zonas alejadas recuerda la urgencia de contar con helicópteros listos. “Cada hora de vuelo exige muchas horas de taller”, repiten en mantenimiento; sin recursos y sin piezas, esa ecuación se vuelve imposible.

Qué viene ahora

En el corto plazo, se impondrá priorizar misiones, racionalizar horas de vuelo y proteger células con mejor perfil de mantenimiento. El canje de experiencias con países de la región y convenios puente para soporte técnico interino podrían ofrecer alivios puntuales.

En el mediano plazo, la clave será cerrar decisiones de inversión: o se asegura una línea confiable de repuestos para la flota existente —con toda la incertidumbre que eso conlleva—, o se acelera la transición hacia plataformas con soporte garantizado y alianzas industriales que incluyan transferencia de conocimiento.

Lo único claro es el costo de la inacción: más helicópteros en tierra, menos presencia en zonas críticas y un mayor precio humano y económico cuando la naturaleza o la criminalidad pongan a prueba al Estado. Ante ese tablero, la decisión no será fácil, pero sí inaplazable y, sobre todo, profundamente estratégica.