Premios Pablo Matamoros: sexta edición reconoce la excelencia periodística de Alex Cáceres, Wilmer Motoya, José Teruel y Gerardo Cáceres

Por: Cristel Cruz

En una ceremonia cargada de emoción, este viernes HCH Televisión Digital celebró la sexta edición de los Premios Pablo Matamoros, una distinción que destaca la trayectoria, el profesionalismo y la dedicación de periodistas que han dejado una marca imborrable en el mundo de la comunicación en Honduras.

Estos galardones surgieron con la finalidad de recordar al célebre periodista Pablo Gerardo Matamoros, conocido por su pasión por la noticia, su ética profesional y su firme compromiso con la verdad.

También te interesará: “Con estos galardones honramos la memoria de Pablo, reconociendo el trabajo de quienes han seguido su legado”: Eduardo Maldonado

En esta sexta edición, fueron reconocidos Alex Cáceres, Wilmer Montoya, José Luis Teruel y Gerardo Cáceres, quienes representan distintas facetas del periodismo contemporáneo y reflejan la proyección nacional e internacional de la cadena informativa.

Qué encontrarás Alex Cáceres: liderazgo y cobertura de acontecimientos de gran envergadura

Wilmer Montoya: la voz informativa de la región del litoral atlántico

José Luis Teruel: compromiso informativo desde El Negrito, Yoro

Gerardo Cáceres: el puente informativo para la diáspora hondureña en Estados Unidos

Un legado que inspira al periodismo de Honduras

Alex Cáceres: liderazgo y cobertura de acontecimientos de gran envergadura

Alex Cáceres recibió, por tercera ocasión, la distinción Pablo Matamoros en reconocimiento a su destacada trayectoria dentro de HCH, donde se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del periodismo en el país.

Además de corresponsal, ejerce como presentador, dirige la red de corresponsales a nivel nacional y coordina las noticias, lo que demuestra su versatilidad periodística. Su experiencia en la cobertura de sucesos de alto impacto y su estilo propio para informar le han granjeado la confianza del público.

También te puede interesar: ¡Bien merecido! Alex Cáceres recibe Premio “Pablo Matamoros” 2026: “HCH es un orgullo para mí, porque me ha cambiado la vida”

Wilmer Montoya: la voz informativa de la región del litoral atlántico

Desde La Ceiba, Wilmer Montoya ha ejercido un papel fundamental al acercar a la población los hechos más relevantes de la región atlántica. Su labor en coberturas comunitarias, acontecimientos de interés nacional y noticias de última hora lo ha convertido en un referente informativo para miles de hondureños.

Embora não possua un título formal en Periodismo, es un comunicador apasionado y entregado a su misión, demostrando ser una persona disciplinada, con ganas de aprender y dispuesta a ayudar al pueblo hondureño a través de su voz.

Síguenos en nuestro canal de YouTube haciendo clic aquí: HCH Televisión Digital

José Luis Teruel: compromiso informativo desde El Negrito, Yoro

José Luis Teruel se ha destacado por su labor periodística en El Progreso, Yoro, una de las zonas con mayor dinamismo del país. A través de su actividad diaria ha contribuido a visibilizar problemáticas sociales, acontecimientos locales y temas de interés nacional.

Entre los momentos más conmovedores de la velada, destacó su discurso, al expresar que jamás imaginó que aquel niño que vendía mangos llegaría tan lejos.

Gerardo Cáceres: el puente informativo para la diáspora hondureña en Estados Unidos

En su papel de corresponsal de HCH en Estados Unidos, Gerardo Cáceres ha desarrollado una labor informativa valiosa para mantener conectada a la comunidad hondureña que reside en el extranjero con los acontecimientos de su país.

Su cobertura abarca temas migratorios, sociales y políticos, acercando la realidad de miles de compatriotas que buscan mejores oportunidades fuera de Honduras.

Aprovechó la ocasión para dirigirse a sus connacionales en Estados Unidos, exhortándolos a luchar por sus sueños y recordando que es la prueba viviente de que cuando se quiere, se puede.

Un legado que inspira al periodismo de Honduras

La sexta edición de los Premios Pablo Matamoros subraya el compromiso de HCH de reconocer la labor constante de sus periodistas

Los cuatro homenajeados encarnan el esfuerzo diario de cientos de comunicadores que trabajan para entregar información oportuna y veraz a cada rincón de Honduras y más allá de sus fronteras.