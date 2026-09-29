Premier League declara culpable a Manchester City por irregularidades financieras y lo sitúa al borde de una sanción histórica

Una comisión independiente de la Premier League ha dictaminado la culpabilidad del Manchester City en la totalidad de las acusaciones presentadas en el macroproceso iniciado por la Liga Inglesa por infringir las normas del fair play financiero y por ocultar información relevante sobre sus cuentas.

Lo esencial que conviene conocer: Crónica de una muerte anunciada

¿Le serían retirados los títulos?

Antecedentes cercanos fuera de Inglaterra

Crónica de una muerte anunciada

La resolución consigna que el club de Manchester cometió irregularidades de forma sostenida durante casi una década, afectando la competencia económica de la liga. Vale recordar que la semana anterior se filtró que el club iba a ser considerado responsable de 114 cargos, y no de los 115 que finalmente se oficializan.

El fallo abarca infracciones cometidas entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, pues, según las investigaciones validadas por el panel, la entidad británica habría ocultado el origen real de sus ingresos, inflando contratos de patrocinio y manipulando la contabilidad mediante patrocinios vinculados a los mismos propietarios del club.

De este modo, la escuadra ‘citizen’ consiguió sortear los límites de gasto establecidos por la normativa tanto inglesa como europea.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok dando click aquí: HCH Televisión Digital

Entre los cargos más graves señalados en la resolución destaca el ocultamiento estructural de gastos operativos y salariales. La comisión determinó que la directiva financiaba parte de las nóminas de entrenadores y jugadores importantes mediante contratos paralelos no registrados en las cuentas oficiales de la Premier League.

Esta práctica permitió sostener plantillas multimillonarias sin reflejar pérdidas financieras dentro de los límites normativa. A la acusación de dopaje financiero se suma la falta de cooperación con los organismos reguladores.

La Premier League denunció de modo reiterado la actitud obstruccionista mostrada por el Manchester City durante los casi cuatro años que duró la investigación preliminar. El fallo constata que el club se negó sistemáticamente a facilitar la documentación solicitada y a colaborar con los auditores independientes que gestionaban el caso.

La publicación del fallo abre paso a la fase decisiva del proceso: la definición de las sanciones disciplinarias. Al tratarse de un órgano independiente, el abanico de castigos no está fijado de antemano y puede ir desde multas de gran magnitud hasta una deducción sustancial de puntos en la presente temporada.

¿Se le quitarán los títulos?

En los escenarios más drásticos, la comisión contempla la retirada de títulos obtenidos durante el periodo investigado o la expulsión directa de la Premier League.

Quizás te interese leer: Erling Haaland firma un hito histórico tras marcarle a 25 clubes de Premier League

Tras hacerse pública la resolución, la cúpula del Manchester City publicó un comunicado oficial expresando su honda decepción y manteniendo su inocencia. Desde la dirección del club aseguran poseer un conjunto de pruebas irrefutables que respaldan la legitimidad de sus operaciones, y adelantaron que recurrirán a los recursos de apelación pertinentes para intentar revertir un veredicto que consideran injusto.

El fallo ha disparado una oleada de reacciones entre el resto de equipos de la máxima categoría del fútbol inglés. Diversos dirigentes de clubes rivales han presionado públicamente para que se imponga una sanción ejemplar que envíe un claro mensaje a toda la industria, advirtiendo que cualquier indulgencia en el castigo debilitaría la credibilidad de la competición.

Con la decisión en el escritorio y a la espera de la sanción definitiva, el futuro deportivo e institucional del Manchester City queda en una de sus fases más inestables. El veredicto no solo pone en tela de juicio los años de éxitos logrados en el césped, sino que podría remodelar por completo el mapa del fútbol británico y europeo en los años venideros.

Antecedentes cercanos fuera de Inglaterra

El caso de la Juventus en 2006 se presenta como el antecedente más severo de castigo a un gigante del fútbol europeo y funciona como espejo de los escenarios extremos que podría enfrentar el .

Tras hacerse público el célebre escándalo del Calciopoli, un entramado de presiones para influir en la designación arbitral, la justicia deportiva italiana actuó con contundencia: despojó a la Vecchia Signora de los títulos de la liga de 2005 y 2006, y dispuso su descenso administrativo directo a la Serie B, además de imponerle una penalización de puntos para el inicio del torneo siguiente.

El descenso provocó un golpe devastador a las finanzas y a la plantilla del club turinés. La caída de ingresos por derechos de televisión, patrocinios y la eliminación de la participación en torneos europeos provocó la salida de figuras internacionales como Zlatan Ibrahimović, Fabio Cannavaro y Patrick Vieira.

Aunque veteranos históricos como Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero y David Trezeguet permanecieron para lograr el ascenso inmediato, la reconstrucción institucional llevó casi una década para que la entidad recuperara su hegemonía tanto a nivel nacional como continental.

Más allá del ámbito deportivo, la sanción a la Juventus evidenció que las máximas autoridades futbolísticas y los tribunales están dispuestos a aplicar medidas disciplinarias extremas cuando se constatan irregularidades estructurales.

Si se confirman los castigos más severos para el Manchester City, el club británico no solo enfrentaría la pérdida de títulos o la caída de categoría, sino un verdadero terremoto económico e institucional capaz de reconfigurar el panorama competitivo del fútbol mundial durante años.