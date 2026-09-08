Pollo afirma que no apoyará a Nasralla para la alcaldía, comparándolo con un buey que crece sin sabiduría

El alcalde de San Pedro Sula y actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, reaccionó al anuncio de Salvador Nasralla, quien manifestó su intención de buscar la Presidencia del órgano liberal para impulsar, desde el partido, las transformaciones que considera necesarias para Honduras.
Contreras aseguró además que respetará las aspiraciones de los distintos precandidatos a la presidencia de Honduras, pero dejó claro que, desde su posición como alcalde sampedrano, no respaldaría ningún movimiento político encabezado por Nasralla.
“Las aspiraciones que tenga él son aspiraciones de él, no tengo nada que ver. Yo de Salvador Nasralla no voy a hablar absolutamente nada”, expresó Contreras.
El edil recordó además las diferencias surgidas durante las pasadas elecciones generales, cuando Nasralla lo señaló de haberlo traicionado, pese a que, según Contreras, él apoyó y realizó la campaña del excandidato en San Pedro Sula.
“Yo voy a apoyar a todos los precandidatos que surjan, pero como alcalde de SPS no apoyaría ningún movimiento de Salvador Nasralla”, afirmó.
Al ser consultado sobre otra posible candidatura presidencial de Nasralla, Contreras lanzó una fuerte crítica: “Para mí, el hombre necio es como un buey, crece en tamaño, pero nunca en sabiduría. Eso es Salvador Nasralla”.