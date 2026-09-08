Pollo afirma que no apoyará a Nasralla para la alcaldía, comparándolo con un buey que crece sin sabiduría

El alcalde de San Pedro Sula y actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, reaccionó al anuncio de Salvador Nasralla, quien manifestó su intención de buscar la Presidencia del órgano liberal para impulsar, desde el partido, las transformaciones que considera necesarias para Honduras.

Contreras aseguró además que respetará las aspiraciones de los distintos precandidatos a la presidencia de Honduras, pero dejó claro que, desde su posición como alcalde sampedrano, no respaldaría ningún movimiento político encabezado por Nasralla.