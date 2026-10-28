Perú le pidió cazas a Estados Unidos hace 50 años y la negativa lo convirtió en el único país de Sudamérica que vuela aviones rusos hasta hoy

La historia de la aviación militar peruana cambió por una decisión tomada lejos de Lima, en un despacho de Washington, hace medio siglo. Aquella negativa a vender cazas estadounidenses abrió un camino inesperado: la cooperación con la Unión Soviética y, más tarde, con Rusia. Desde entonces, el Perú ha mantenido un núcleo de aeronaves de origen ruso que moldeó su doctrina, su logística y su identidad operativa. “Nos cerraron la puerta y abrimos otra más grande”, resume un oficial retirado de la FAP.

Un tablero regional que ardía en los años 70

En los setenta, los Andes eran un tablero tenso: disputas limítrofes, regímenes militares y una Guerra Fría que lo permeaba todo. El gobierno de Juan Velasco Alvarado quería modernizar su Fuerza Aérea para equilibrar a vecinos mejor equipados. Se tantearon modelos occidentales, pero el momento político, con expropiaciones y un giro nacionalista, enfrió las relaciones con Estados Unidos. “Más que ideología, fue geografía: necesitábamos alas duros para altura y selva”, diría un planificador aeronáutico de la época.

La puerta cerrada en Washington

Perú exploró opciones como el F-5E o aparatos de ataque ligero, buscando paquetes de entrenamiento y repuestos. Washington, preocupado por el clima político y por el equilibrio regional, optó por un “no” silencioso que duró años. La FAP necesitaba capacidad ya, y la espera era estratégicamente costosa. Aquella negativa, discreta pero contundente, empujó a Lima a buscar un proveedor alternativo con músculo industrial y voluntad política.

El puente con Moscú: Sukhoi, Antonov y helicópteros

Moscú ofreció lo que el Perú requería: volumen, plazos y entrenamiento integrado. Llegaron Sukhoi de ataque como los Su-22, transportes Antonov y helicópteros Mi-8/17, robustos para altitud y calor. La FAP aprendió nuevas tácticas, manuales en otro alfabeto y una cultura logística diferente. “Los Sukhoi eran rudos, pero rendían en pistas austera”, recuerda un piloto de entrenamiento. Con ellos nació una relación técnica que sobrevivió a cambios de gobierno, crisis y presupuestos.

Doctrina hecha a medida de la geografía

El territorio peruano exige máquinas que despeguen corto, suban rápido y aguanten la selva. La aviación rusa ofrecía trenes de aterrizaje altos, fuselajes resistentes y mantenimiento en campo. La FAP afinó una doctrina de interdicción, apoyo cercano y transporte táctico que combinaba jets de ataque con helicópteros ubicuos. En palabras de un jefe de escuadrón: “En la Amazonía necesitas hierro fiable y repuestos que lleguen pronto”. Ese enfoque operacional, más que banderas, fue la clave de la permanencia.

Los 90: MiG-29 y Su-25 tras el Cenepa

Tras el conflicto del Cenepa en 1995, el Perú priorizó la superioridad aérea y la capacidad de ataque táctico. Llegaron MiG-29 de intercepción y Su-25 para apoyo cercano, configurando un binomio eficaz para la defensa. Con el tiempo, varios MiG recibieron modernizaciones para mejorar radar, navegación y misiles de mediano alcance. Esa flota, operada desde Chiclayo y otras bases, mantuvo la capacidad disuasiva mientras los vecinos estandarizaban flotas occidentales.

Lo que cambió para siempre: La FAP adoptó una logística de origen ruso, con talleres y cadenas de suministro dedicadas. La doctrina aérea priorizó resiliencia y operación en entornos rudos . La política de compras ganó autonomía , buscando múltiples proveedores .



Costos, sanciones y el arte de sostener flotas mixtas

Operar material ruso en el siglo XXI es un desafío: repuestos más caros, sanciones financieras y cadenas interrumpidas por la guerra en Ucrania. Perú ha gestionado overhauls con socios diversos y fabricación local de partes de consumo. La mezcla con aviones y sistemas occidentales añade complejidad, pero también resiliencia frente a embargos y shocks de mercado. “Mantener el MiG-29 hoy es un rompecabezas, pero todavía entrega efectos”, admite un técnico de mantenimiento.

Identidad, política exterior y la pregunta por el futuro

Medio siglo después, la FAP conserva una identidad singular: pilotos formados en dos tradiciones, manuales en doble estándar y una cultura de adaptación permanente. Esa herencia condiciona la diplomacia de defensa, exige contratos flexibles y reclama inversión en mantenimiento profundo. La pregunta es qué camino tomar: modernización incremental de lo existente, migración a plataformas occidentales o una combinación pragmática que no rompa la operatividad.

“Más que mirar banderas, hay que mirar mapas”, dice un analista de seguridad regional. El Perú seguirá necesitando alas que despeguen desde pistas calientes, crucen cordilleras y aterricen donde solo hay barro y vegetación. Si el pasado fue la consecuencia de una negativa, el futuro dependerá de sumar redundancias, asegurar repuestos y mantener la única constante que ha dado resultados: la adaptación inteligente a su geografía.