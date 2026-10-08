Paraguay firmó la mayor compra militar de su historia: seis aviones de ataque brasileños por cerca de 100 millones de dólares

El Gobierno paraguayo cerró un contrato histórico con la brasileña Embraer para incorporar seis aviones de ataque y entrenamiento avanzado A-29 Super Tucano, por un monto cercano a los 100 millones de dólares. La operación marca un hito para la Fuerza Aérea Paraguaya y abre una nueva etapa en la modernización de su capacidad de control del espacio aéreo.

Qué incluye el paquete

Según fuentes oficiales, el acuerdo no se limita a la compra de aeronaves. Contempla un conjunto de capacidades que buscan asegurar la operación sostenida de la flota.

Seis A-29 Super Tucano de última generación, configurados para misión dual (entrenamiento y ataque ligero)

generación, configurados para misión dual (entrenamiento y ataque ligero) Entrenamiento inicial de pilotos y personal técnico

y personal técnico Simulador de vuelo y material didáctico para formación

Repuestos críticos y apoyo logístico por varios años

Herramientas de mantenimiento y transferencia de conocimientos

“Es un paquete pensado para que la Fuerza Aérea no solo reciba aviones, sino que gane un sistema operativo completo”, señaló un comunicado del Ministerio de Defensa.

Por qué ahora

La decisión responde a una combinación de factores: el aumento del tráfico aéreo ilícito, la necesidad de renovar material anticuado y la voluntad de afianzar la cooperación con Brasil. Paraguay ha apostado tradicionalmente por un perfil de gasto defensivo moderado; sin embargo, el deterioro regional en materia de seguridad y el uso de aeronaves irregulares para el narcotráfico presionaron por una solución eficaz y relativamente económica.

“Debemos garantizar el control del espacio aéreo y la protección de nuestras fronteras”, expuso la autoridad castrense. “No es un lujo; es una necesidad operativa”.

El avión y sus capacidades

El A-29 Super Tucano es un turbohélice de ataque ligero y entrenamiento avanzado, probado en combate y utilizado por más de una docena de países. Su diseño prioriza la operación en pistas cortas, bajo costo por hora de vuelo y gran versatilidad para misiones de vigilancia, interdicción y apoyo aéreo cercano.

Entre sus características destacadas se encuentran la aviónica moderna, la integración de sensores y enlaces de datos, y la posibilidad de emplear armamento inteligente y no guiado. Para Paraguay, esto se traduce en una plataforma apta para la lucha contra vuelos clandestinos, patrullaje de fronteras y entrenamiento de pilotos en un entorno tecnológicamente actualizado.

Impacto operacional esperado

La Fuerza Aérea Paraguaya ganará alcance y persistencia en misiones que, hasta ahora, han dependido de medios limitados y de cooperación internacional. Con el A-29, el país podrá:

Reaccionar con mayor rapidez ante trazas sospechosas

ante trazas sospechosas Mantener vigilancia prolongada con consumo de combustible contenido

contenido Estandarizar la formación con una plataforma de referencia regional

regional Mejorar la coordinación con fuerzas de seguridad en operaciones conjuntas

En términos prácticos, se espera que las aeronaves operen desde bases ya existentes, con inversiones adicionales en infraestructura y comunicaciones para optimizar su despliegue. Autoridades adelantaron que las primeras entregas podrían darse de forma escalonada, junto con la capacitación de tripulaciones y técnicos.

Dimensión política y regional

El acuerdo fortalece la agenda bilateral con Brasil, socio estratégico en energía, comercio y ahora, más visiblemente, en defensa. Embraer consolida su presencia en el Cono Sur, mientras Paraguay se integra a una red de operadores del A-29 que facilita repuestos, entrenamiento y estandarización de procedimientos.

“Esta compra refuerza la confianza mutua y la interoperabilidad”, indicó una fuente diplomática. Para Asunción, además, el gesto apunta a un alineamiento pragmático con la industria regional, reduciendo dependencia de proveedores lejanos y tiempos de entrega.

Debate interno y control civil

La magnitud del gasto encendió debate en sectores políticos y sociales. Críticos cuestionan la prioridad presupuestaria en un país con demandas urgentes en salud, educación e infraestructura. El Gobierno replica que el costo de la inseguridad y del contrabando supera con creces la inversión, y que el paquete fue estructurado para minimizar riesgos financieros y garantizar transparencia.

Organizaciones civiles pidieron publicar detalles del contrato, plazos de pago y cláusulas de transferencia tecnológica. El Ministerio de Defensa aseguró que el proceso siguió estándares de contratación y controles de la Contraloría, y que se informará periódicamente sobre hitos del proyecto.

Lo que viene

Con el contrato firmado, el foco pasa a la implementación: formación de tripulaciones, adecuación de hangares y puesta a punto del sistema de mantenimiento. También será clave la integración con radares y centros de comando para cerrar el ciclo de detección, identificación e interceptación.

Funcionarios adelantaron que se impulsará una doctrina de empleo que priorice la seguridad fronteriza, la cooperación interagencial y el uso eficiente de horas de vuelo. “No buscamos aventuras militares; buscamos capacidad real para proteger a nuestra gente y nuestras rutas comerciales”, afirman desde la cartera de Defensa.

Más allá de cifras y especificaciones, la compra simboliza un cambio de escala para la aviación militar paraguaya. Si el plan se ejecuta con disciplina y transparencia, el país podría cerrar una brecha histórica en control del espacio aéreo y enviar una señal de disuasión proporcional a sus desafíos. En un entorno regional complejo, tener medios adecuados puede marcar la diferencia entre reaccionar tarde o llegar a tiempo.