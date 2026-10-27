Nicaragua guarda el único arsenal de misiles antiaéreos portátiles de Centroamérica y Estados Unidos lleva 20 años pidiendo que lo destruya

La capital nicaragüense vive con un secreto a voces: un lote de misiles portátiles heredado de la Guerra Fría que, tras dos décadas de presiones, sigue en manos del Estado. Mientras el resto de Centroamérica desmanteló o nunca tuvo sistemas similares, Managua conserva una capacidad antiaérea singular que incomoda a su mayor vecino del norte. “Un misil en la sombra vale más que mil promesas”, dicen en voz baja quienes han seguido el expediente, resumido en un punto ciego: la falta de transparencia.

Origen y dimensión del arsenal

En los años ochenta, el gobierno sandinista recibió MANPADS —como los SA‑7 y SA‑14— de aliados soviéticos y de otros socios del bloque. Eran armas pensadas para combatir helicópteros y aeronaves a baja altitud, fáciles de transportar y operadas por dos personas. El volumen exacto del inventario ha sido materia de debate, pero informes públicos hablaron de “miles” a lo largo de ese período.

Una parte fue supuestamente destruida entre 2004 y 2005 con apoyo internacional, aunque los totales finales nunca quedaron plenamente auditados. Desde entonces, el silencio oficial se impuso, y las preguntas de socios externos chocan con la muralla de la soberanía.

Por qué preocupa a Washington

Para Estados Unidos, el riesgo es claro: los MANPADS son armas “de alto impacto y baja huella”. Pueden aparecer lejos de su origen, cruzar fronteras por tráfico ilícito y amenazar aeronaves civiles o militares. Un solo lanza‑misiles en manos inadecuadas tiene un potencial de daño desproporcionado frente al costo y la logística de adquisición.

“Un dispositivo así no necesita publicidad para cambiar la ecuación de seguridad”, se repite en círculos técnicos. De ahí la persistencia de una campaña diplomática que lleva al menos veinte años pidiendo su eliminación verificable.

Managua, entre la disuasión y el sigilo

El Ejército nicaragüense ha defendido históricamente la necesidad de mantener capacidades mínimas de defensa. En un entorno regional sin grandes fuerzas aéreas, los MANPADS pueden servir como “seguro asimétrico”, un mensaje de que cualquier incursión aérea tendría costo.

Sin embargo, el país enfrenta sanciones, tensiones políticas y desconfianza internacional. Ese contexto hace aún más difícil un acuerdo técnico que abra los depósitos a verificación externa. “La seguridad nacional no se negocia a micrófono abierto”, repiten voces oficialistas, mientras socios occidentales insisten en garantías creíbles.

Lo que se sabe y lo que falta por saber

Inventario legado de los ochenta , con parte destruida en los dosmiles pero sin conteo final público y verificable .

, con parte destruida en los pero sin conteo final público y . Persistente preocupación de Estados Unidos por desvíos a criminales o grupos irregulares.

de Estados Unidos por desvíos a o grupos irregulares. Escasa transparencia reciente, con solicitudes de acceso técnico sin respuesta concluyente.

Una amenaza sobredimensionada o un riesgo real

Algunos analistas sostienen que muchos tubos estarían fuera de vida útil o con baterías caducadas, lo que limita su operatividad. Otros recuerdan que existen kits de reemplazo, repuestos en mercados grises y mantenimiento clandestino que pueden devolver capacidad a sistemas antiguos. Entre la obsolescencia y la reactivación, el riesgo es un péndulo que solo los datos pueden fijar.

“Mientras no haya inventarios públicos ni certificaciones independientes, el margen de incertidumbre seguirá siendo grande”, señalan expertos en control de armamentos. Y la incertidumbre, en seguridad, opera como multiplicador de temores.

Centroamérica mira de reojo

Los países vecinos apuestan por la cooperación policial y el combate al crimen transnacional, sin arsenales comparables. El caso nicaragüense sobresale por su singularidad, no por su volumen actual, y alimenta discusiones sobre equilibrio regional y confianza mutua. La ausencia de conflictos interestatales no elimina la necesidad de claridad sobre sistemas sensibles.

¿Qué podría destrabar el tablero?

Existen rutas conocidas: asistencia financiera para la destrucción segura y verificada; apoyo técnico para la seguridad física de arsenales; y un cronograma con hitos auditables por terceros. Todo ello requiere voluntad política, garantías de no injerencia y una narrativa que permita a Managua conservar dignidad estratégica.

Un paquete que combine incentivos económicos, cooperación en fronteras y reconocimiento de legítimas necesidades defensivas podría abrir la puerta. “Desarmar no siempre es rendirse; a veces es cambiar de candado y de llave”, resume una frase que circula entre especialistas en confianza mutua.

Lo que está en juego

No es solo una disputa bilateral: es una prueba de cómo gestionar armas sensibles en tiempos de polarización y sanciones. Para Estados Unidos, cerrar este expediente reduce oportunidades al terrorismo y al crimen. Para Nicaragua, ceder sin contrapartidas sería perder una palanca de negociación y una pieza de su doctrina disuasiva.

Entre demandas, silencios y ofertas a medio formular, el caso sigue abierto. Y cada mes que pasa sin verificación alimenta la misma pregunta incómoda: ¿cuántos misiles quedan, en qué condición están y quién vigila que nunca cambien de manos?