Nicaragua es el único país de Centroamérica con artillería de cohetes soviética y los lanzacohetes BM-21 siguen en servicio 40 años después

En el corazón de Centroamérica, un sistema de armas de la Guerra Fría sigue rugiendo con discreción y persistencia. Pese a los cambios tecnológicos y las nuevas doctrinas, una pieza de artillería de origen soviético continúa marcando el pulso de la defensa nicaragüense, recordando que la disuasión no siempre depende de lo más nuevo, sino de lo que mejor se puede mantener y emplear.

Orígenes en la década de 1980

Durante los años de mayor tensión regional, Managua recibió un flujo de equipos y asesores procedentes del bloque socialista. Entre ellos llegó el lanzacohetes múltiple de 122 mm, montado sobre camión, concebido para saturar áreas con fuego rápido y contundente. Fuentes abiertas señalan que estas baterías se integraron al Ejército para reforzar la artillería de campaña y dar una respuesta masiva ante amenazas convencionales.

“Era un sistema de impacto y de mensaje”, recuerda un exoficial de artillería centroamericano. “Su sola presencia cambiaba el cálculo del adversario, por el volumen de fuego que podía liberar en muy poco tiempo”.

Qué puede hacer un BM-21

El principio es simple y brutal: un camión con 40 tubos dispara cohetes de 122 mm en rápida sucesión para cubrir un área objetivo. Su alcance original ronda la veintena de kilómetros, dependiendo de la munición y las condiciones del terreno y del clima.

Capacidades clave: saturación de zonas, movilidad sobre carreteras y terrenos rústicos, despliegue y repliegue en cuestión de minutos, y una logística relativamente robusta para estándares regionales.

En términos de doctrina, su mayor fortaleza es la volumetría del ataque: muchos cohetes en muy poco tiempo, diseñados para ablandar defensas, negar áreas y romper la cohesión enemiga antes de una maniobra terrestre.

Por qué sigue vigente

Cuatro décadas después, el sistema conserva relevancia. Primero, porque su relación costo-efecto sigue siendo atractiva para presupuestos limitados. Segundo, porque su operación descansa en una cadena de mantenimiento conocida y en un adiestramiento que se transmite de generación en generación. Tercero, porque la posibilidad de modernizar con miras, comunicaciones y municiones mejoradas mantiene el conjunto competitivo.

“Mientras el personal esté bien entrenado y la logística funcione, el lanzacohetes conserva un lugar en el campo de batalla”, apunta un analista de seguridad regional. “No todo se resuelve con drones y sensores; la artillería de área impone un costo inmediato”.

Mantenimiento y munición

La clave es el sostenimiento. Los tubos, las guías y los eléctricos requieren revisiones periódicas, y los cohetes exigen almacenamiento en condiciones de humedad y temperatura controladas. Sin esa disciplina, la precisión se degrada y el riesgo operacional aumenta.

En la última década, Nicaragua ha mantenido vínculos técnicos con socios que aún producen o sostienen piezas de origen soviético. La disponibilidad de repuestos y cohetes compatibles, incluyendo variantes con espoletas mejoradas, resulta esencial para alargar la vida útil sin un salto financiero inasumible.

Movilidad y empleo táctico

La fortaleza de estos lanzadores está en el “dispara y desplázate”. Emplazar, lanzar una salva y replegarse rápidamente reduce la vulnerabilidad frente a la contrabatería y a la vigilancia aérea o electrónica. En entornos de selva y caminos secundarios, la movilidad del camión es un multiplicador.

El empleo efectivo requiere inteligencia oportuna, coordinación con observadores y una cadena de comunicaciones resiliente. La integración con drones de reconocimiento —aunque sean modestos— ya marca diferencias en corrección de tiro y evaluación de daños.

Impacto regional y disuasión

En una región con fuerzas armadas de tamaño moderado, la posesión de artillería de cohetes añade una capa de disuasión que no todos pueden replicar. Su efecto psicológico y su capacidad de negación de áreas pesan en cualquier cálculo de crisis.

No obstante, su mejor empleo es como parte de un sistema: artillería de tubo, infantería motorizada, defensa antiaérea ligera y mando y control integrado. Aislado, el lanzacohetes es potente; integrado, es un martillo estratégico.

Riesgos y límites

No todo es ventaja. La precisión intrínseca de los cohetes no guiados es inferior a la de la artillería moderna de precisión. El empleo cerca de áreas pobladas demanda reglas estrictas y un cálculo de daño colateral riguroso. Además, el uso repetitivo desde posiciones previsibles invita a la contrabatería y a la interdicción.

La supervivencia del sistema depende de la disciplina táctica: dispersión, engaño, redes de camuflaje y rotación constante de posiciones.

Lo que podría venir

La modernización puede incluir miras inerciales, navegación por satélite, radios seguras y cohetes con espoletas programables o alcances mayores. Incluso sin cambiar el lanzador, estas mejoras multiplican la efectividad y reducen la huella de tiempo en posición.

A medio plazo, el valor del sistema residirá en su adaptabilidad. Si mantiene repuestos, munición confiable y un entrenamiento riguroso, seguirá ofreciendo una disuasión creíble y un poder de fuego que, pese a su edad, nadie en el vecindario puede ignorar. Como dijo un oficial en la región: “No subestimes lo que ya está probado y bien servido por la logística local”.