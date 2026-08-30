Nasry Asfura y Luis Abinader impulsan una agenda bilateral en la República Dominicana

Expresamos nuestro reconocimiento y gratitud al presidente Luis Abinader y al Gobierno de la República Dominicana por la cálida acogida y por las atenciones brindadas durante la presente visita oficial.

También queremos agradecer al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, con quien realizamos un recorrido por las instalaciones de la Base Aérea de San Isidro, abarcando las zonas operativas del TP-75 Dulus y FURIA

Ambas naciones comparten ideas y experiencias en materia de seguridad y defensa, fortaleciendo la cooperación y difundiendo buenas prácticas para afrontar conjuntamente los retos que se presentan en nuestros países.