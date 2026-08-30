Nasry Asfura y Luis Abinader impulsan una agenda bilateral en la República Dominicana

30 de agosto de 2026

Expresamos nuestro reconocimiento y gratitud al presidente Luis Abinader y al Gobierno de la República Dominicana por la cálida acogida y por las atenciones brindadas durante la presente visita oficial.

También queremos agradecer al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, con quien realizamos un recorrido por las instalaciones de la Base Aérea de San Isidro, abarcando las zonas operativas del TP-75 Dulus y FURIA

Ambas naciones comparten ideas y experiencias en materia de seguridad y defensa, fortaleciendo la cooperación y difundiendo buenas prácticas para afrontar conjuntamente los retos que se presentan en nuestros países.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Un juez dicta una nueva detención preventiva contra el argentino Fernando Cerimedo en Bolivia