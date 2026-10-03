Muchos disfrutan del feriado, pero pocos recuerdan la fecha; solo los liberales recordaron hoy el natalicio de Francisco Morazán

Dirigentes, militantes jóvenes y simpatizantes del Partido Liberal de Honduras se dieron cita este 3 de octubre en la plaza central de Tegucigalpa para rendir un sentido homenaje al Paladín Centroamericano, el general Francisco Morazán, en la conmemoración de los 234 años de su natalicio.

El homenaje fue encabezado por integrantes del Instituto de Educación Política del Partido Liberal (órgano adscrito al partido desde 1989), quienes colocaron una ofrenda floral en los colores rojo y blanco a los pies de la estatua ecuestre del prócer. Durante la ceremonia, los representantes destacaron que la figura de Morazán continúa siendo un pilar fundamental en la formación cívica y en la construcción del ideario republicano promovido por la institución política.

Los directivos del instituto indicaron que esta acción forma parte de las actividades conmemorativas del «mes morazánico» y subrayaron la relevancia de difundir entre la juventud el pensamiento unionista. Por su parte, los representantes de la juventud liberal reaffirmaron el compromiso de la nueva generación con el conocimiento de la historia y el fortalecimiento de los valores democráticos en el país.

El evento contó con la presencia y resguardo ceremonial de cadetes de la Academia Militar, así como la participación de diversos cuadros del liberalismo que anunciaron la continuación de actos conmemorativos durante la jornada en la sede del Consejo Central Ejecutivo.