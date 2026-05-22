Motagua y Marathón empatan 1-1 en el primer encuentro de la final y el campeón se definirá este domingo

22 de mayo de 2026

Motagua y Marathón terminaron 1-1 en el primer choque de la Gran Final, disputado en SPS. Un resultado favorable para los Azules, aunque el desenlace aún no está definido.

En la primera mitad, los Verdes perdieron a Alexy Vega por lesión. El volante se lesionó de forma involuntaria y podría perderse el segundo encuentro.

En la segunda parte, a los 76 minutos, se concedió un penal a Motagua. El brasileño John Clever de Olivera convirtió para colocar el 1-0.

No obstante, el encuentro seguía abierto y Marathón continuó buscando la igualdad. Brian Farioli convirtió con un remate potente y empató a tres minutos del final.

La balanza permanece en suspenso, pero ahora Motagua es local y lo hará ante un estadio lleno, donde suele imponerse.

Edwin Rolando Amaya

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