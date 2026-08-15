Marruecos impide que cientos de migrantes subsaharianos lleguen a Ceuta

España y Marruecos siguen fortaleciendo la vigilancia alrededor de Ceuta ante las convocatorias difundidas a través de las redes sociales para intentar un nuevo cruce masivo este sábado, mientras miles de migrantes permanecen en la ciudad y se intensifica la presión para hallar una salida a la crisis.

Ceuta mantiene reforzada la vigilancia después de que los llamamientos difundidos en redes sociales para intentar un nuevo cruce masivo desde Marruecos que, por el momento, no se hayan materializado en una nueva entrada como la registrada a finales de julio. El amplio despliegue a ambos lados de la frontera continúa activo mientras la situación se mantiene bajo control.