Marathón vence el Clásico y Génesis frena a Motagua al inicio de las triangulares

Entre los marcadores de las Triangulares del Clausura 2026 en Honduras destaca Marathón como el protagonista de la primera jornada, tras imponerse con contundencia en el Clásico Sampedrano ante el Real España.

Lo que debes saber: San Pedro Sula es verde

Tropezón en el Estadio Carlos Miranda

San Pedro Sula es verde

El “Monstruo Verde” logró descifrar la planteamiento del Real España y se llevó una victoria crucial que lo posiciona como líder de su grupo. El equipo verdolaga aprovechó su condición de local en el Estadio Yankel Rosenthal, y con gol de Alexy Vega, ha dado un golpe de autoridad ante su eterno rival, que no pudo contener el empuje ofensivo del equipo de Pablo Lavallén.

Por el contrario, el Real España se marcha con las manos vacías y una presión inmediata para su siguiente compromiso. A pesar de los intentos de la “Máquina” por igualar el marcador, la solidez defensiva del Marathón fue determinante para mantener la ventaja y asegurar los tres puntos.

Este resultado deja al Real España obligado a ganar en la próxima fecha para no quedar rezagado en la lucha por el boleto a la gran final.

Tropezón en el Estadio Carlos Miranda

En la otra cara de la moneda, el duelo disputado en Comayagua entre el Génesis y el Motagua terminó en un empate que dejó un sabor agridulce para ambos.

El equipo de Fernando Mira logró neutralizar al “Ciclón Azul”, demostrando que en su estadio es un rival sumamente rocoso. Para el Motagua, el empate significa una oportunidad perdida de dar el primer paso firme, sumando un punto que sabe a poco dadas las expectativas del equipo de Javier López.

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El encuentro entre “caninos” y “águilas” fue de mucha fricción y pocas libertades. El Génesis planteó un partido inteligente, cerrando los espacios a las figuras creativas del Motagua, que volvió a mostrar dificultades para generar peligro constante fuera de casa.

Cabe señalar que el conjunto azul se fue primero en el marcador con la anotación de Rodrigo Gómez, pero el cuadro del Génesis encontró la paridad con el gol de Gabriel Araújo; ambos goles de penal.

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Con este 1-1, la triangular queda abierta, pero le resta margen de error al equipo capitalino, que ahora deberá hacerse fuerte en Tegucigalpa para no comprometer su clasificación.

El malestar en la afición del Motagua es evidente, ya que esperaban una victoria ante un equipo que, sobre el papel, llegaba con menos cartel. Sin embargo, el Génesis confirmó que su presencia en estas instancias no es casualidad y que peleará cada punto hasta el final. La paridad obliga a ambos equipos a seguir muy de cerca lo que suceda con el tercer integrante de su grupo en la jornada venidera: el Olancho FC.

En resumen, la primera fecha de las triangulares de la Liga Nacional de Honduras deja al Marathón con el camino despejado y al Motagua con la tarea pendiente de recuperar su poderío ofensivo.