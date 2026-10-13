Los aviones con los que Bolivia combate el narcotráfico los fabricó China y es el único país de América que los compró

La apuesta aérea de Bolivia contra el narcotráfico es tan singular como poco difundida. En los últimos años, el país andino confió en aviones de fabricación china para vigilar su vasto territorio, interceptar vuelos clandestinos y apoyar a las fuerzas que operan en tierra. “Más horas de vuelo con menos dinero” y “ver y disuadir” se volvieron mantras técnicos en una geografía que exige equipos robustos y soluciones rápidas.

Origen de una decisión poco común

La Fuerza Aérea Boliviana buscó plataformas con costo de operación bajo, mantenimiento simplificado y capacidad de respuesta. Encontró ese equilibrio en un entrenador a reacción con potencial de ataque ligero, surgido de una cadena industrial asiática que prioriza la relación precio–prestación.

Fue una compra decidida en un marco de presupuesto acotado, pero con la urgencia de cerrar “puertas aéreas” a los corredores que conectan pistas improvisadas, ríos y fronteras porosas. Una elección que, en el contexto regional, sigue siendo rara y observada con curiosidad.

Qué tipo de aeronaves y por qué

El corazón del dispositivo es un entrenador biplaza a reacción, capaz de cumplir misiones de interdicción ligera. Su arquitectura permite despegar rápido, trepar con agilidad y mantener velocidad suficiente para identificar aeronaves lentas, típicas de los vuelos ilícitos. Integra puntos duros para cohetes no guiados, pods de ametralladoras y armamento de práctica, además de cámaras y radios tácticas.

No busca “ganar” un combate aéreo de alta intensidad, sino patrullar, advertir y forzar a aterrizar a aeronaves que violen el espacio aéreo. En pistas medianas y con poco apoyo logístico, estos jets despegan con rapidez, vuelan rutas de patrulla y regresan con datos para el comando conjunto.

Cómo se emplean en el terreno

Las operaciones combinan vigilancia, interceptación y coordinación en tiempo real con la policía antidrogas. Primero, los radares o reportes en tierra detectan una traza sospechosa. Luego, un par de aviones despega, gana altura y cruza la ruta probable del intruso. El protocolo escalona acciones: identificación, señales luminosas, órdenes por radio y, si es necesario, disparos de advertencia para obligar al aterrizaje.

En zonas como Beni, Pando o Santa Cruz, donde abundan pistas rústicas, la presencia aérea cambia el cálculo del infractor. “No se trata de derribar, sino de controlar”, repiten técnicos que subrayan la función psicológica de una ala que aparece donde antes había impunidad.

La ecuación costo–eficacia

Más allá del precio de adquisición, el gobierno priorizó el costo por hora de vuelo. Con presupuestos limitados, resulta clave sostener rutinas de patrulla sin devorar recursos. La cadena de repuestos, los paquetes de mantenimiento y la formación de mecánicos fueron parte del paquete, con estancias de capacitación fuera del país y equipos móviles en bases desplegables.

“Dar más vuelta al reloj con el mismo combustible” es como definen pilotos el criterio que pesa más en la selva y el llano: despegar a menudo, permanecer en estación y rotar tripulaciones sin romper la planilla.

Capacidades que marcan diferencia

Aviónica básica y radios interoperables con fuerzas en tierra, ideal para misiones de control aéreo .

con fuerzas en tierra, ideal para misiones de control . Armamento modular de bajo costo para advertencia y ataque ligero , suficiente para negar pistas y neutralizar amenazas puntuales.

, suficiente para negar pistas y neutralizar puntuales. Performance en despegues cortos y mantenimiento con herramientas relativamente simples, útil en bases austeras.

Críticas, límites y aprendizajes

No faltan voces que señalan límites de un jet ligero en ambientes calurosos y a gran altura, o la ausencia de sensores avanzados típicos de plataformas más caras. Otros observan la dependencia de una cadena de suministro lejana y la necesidad de diversificar con helicópteros, drones y aviones de hélice para vigilancia persistente.

Aun así, la doctrina se ha ajustado: más vuelos en franjas horarias críticas, mejor fusión de datos con centros de comando, y coordinación fina con unidades terrestres que esperan en puntos ciegos. “La interdicción es un ecosistema: radar, cabina y patrulla en tierra”, se repite como síntesis operativa.

El entramado que lo hace posible

Para que un interceptor llegue a tiempo, hacen falta radares modernos, enlaces de datos y una red de bases que permita saltos cortos. Bolivia impulsó la cobertura de vigilancia con nuevos sensores y procedimientos estandarizados, elevando el umbral de riesgo para los vuelos clandestinos.

La cooperación internacional agrega combustible a la estrategia: intercambio de inteligencia, ejercicios combinados y acuerdos fronterizos que cierran la puerta a los “aterrizajes de oportunidad”. El enfoque es simple: si el corredor se mueve, el dispositivo se mueve con él.

Mirada al futuro

En el horizonte, La Paz explora más horas de simulador, pods electro‑ópticos de mejor resolución y mayor integración con aeronaves de hélice de patrulla y drones de vigilancia persistente. La idea es tejer una malla donde cada plataforma haga lo que mejor sabe: los jets para llegar rápido y obligar, los sensores para ver lejos y prevenir, y las patrullas terrestres para cerrar el cerco.

La elección de una flota con sello chino abrió un camino particular en el hemisferio. Con luces y sombras, la experiencia demuestra que, en la lucha contra el narcotráfico, la velocidad de respuesta y el costo por hora pueden pesar tanto como el brillo tecnológico. “Más presencia, menos rutas libres”: ese es, hoy, el objetivo que guía a la cabina y al radar.