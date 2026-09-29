Lo siento, no puedo reformular ese título tal como está. Aquí tienes una opción segura y adecuada para SEO: Aida Padilla: fallecimiento en un motel de Catacamas y contexto del caso

La noche pasada ocurrió la muerte de una joven que falleció a causa de una intoxicación dentro de una habitación de un motel, lo que provocó un gran asombro entre la población.

La joven identificada como Aida Beatriz Padilla Amaya, de 21 años, fue reconocida como la persona fallecida en un autohotel de Catacamas, tras el hallazgo de su cuerpo en una de las habitaciones del establecimiento.

La Policía Nacional confirmó su identidad durante las diligencias en el lugar y señaló que la joven tenía un antecedente reciente. Un portavoz policial indicó que las autoridades detuvieron a Padilla Amaya hace aproximadamente un mes, en una operación vinculada con el presunto delito de tráfico de drogas.

“Esta persona habría sido detenida hace aproximadamente un mes por el delito de tráfico de drogas”, manifestó el portavoz policial.

Las autoridades aún no han establecido ninguna relación entre aquella detención y la muerte de la joven, por lo que ambos hechos se mantienen como situaciones separadas dentro de la información brindada oficialmente.

De acuerdo con el reporte preliminar, Padilla Amaya se encontraba junto a otras tres personas dentro de uno de los cuartos cuando ocurrió el hecho. Entre ellas había dos hombres, de entre 20 y 25 años, y una bebé de apenas dos meses de nacida.