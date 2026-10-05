Liga de Naciones: Honduras busca revancha ante Jamaica para lograr la clasificación en Tegucigalpa

El Honduras vs Jamaica de esta noche a las 8:00 de la noche se perfila como un encuentro decisivo para la “H”, en la fecha cierre de la Fase de Grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Lo que debes saber: Todo o nada esta noche

¿Cuáles son los escenarios?

Todo o nada esta noche

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de Tegucigalpa, y la selección nacional llega golpeada tras ceder terreno en la tabla al caer 2-1 como visitante ante Martinica, tropiezo que complicó directamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.

El conjunto dirigido por José Francisco Molina deberá salir al terreno de juego con la obligación de corregir las desconexiones defensivas y la falta de contundencia que condicionaron su última actuación.

A pesar del reciente tropiezo, la escuadra hondureña cuenta con el antecedente favorable de haber derrotado a los caribeños 1-0 en el cruce disputado el pasado 28 de septiembre, resultado que buscará replicar esta noche impulsado por el respaldo de su afición.

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Por su parte, el seleccionado de Jamaica llega a la capital hondureña con un impulso de confianza tras vencer 2-0 a El Salvador. Con esa victoria, los Reggae Boyz no solo recuperaron el paso firme en el certamen, sino que además ajustaron su funcionamiento táctico de cara a esta revancha, demostrando la decisión de corregir los errores cometidos en el primer encuentro y rescatar puntos clave como visitante.

La urgencia recae de forma total sobre el conjunto catracho, ya que, en estos momentos, se encuentra fuera de los puestos directos de clasificación a la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

¿Cuáles son los escenarios?

Para meterse entre los dos primeros lugares del grupo y evitar una eliminación dolorosa, la bicolor tiene un único camino posible: lograr la victoria frente a los caribeños, ya que un empate o una derrota significarían su eliminación automática del torneo.

Si suman los tres puntos, el panorama de la Selección Nacional de Honduras para avanzar como subcampeón dependerá de superar a Jamaica en la tabla por puntos directos o por diferencia de goles.

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Un triunfo de Honduras dejaría al combinado con un mejor balance en el duelo directo frente a Jamaica, asegurando así el pasaje a la siguiente ronda sin depender de otros resultados de la jornada.

Por otro lado, para aspirar al primer lugar del grupo, lamentablemente la “H” ya no tiene opciones porque Surinam acumula siete puntos y Honduras apenas podría llegar a seis.

Sin embargo, si Guatemala logra vencer a Surinam, alcanzará los siete puntos y dejará a la selección hondureña eliminada en plena Fase de Grupos. En ese escenario, Honduras ascendería a la cima de la tabla, sellando una clasificación heroica ante su gente tras haber estado contra las cuerdas.