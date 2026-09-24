La Secretaría de Seguridad informa sobre progresos en expedientes de seis policías tras la muerte de cinco agentes en Omoa

Este miércoles, la Secretaría de Seguridad comunicó avances en los expedientes disciplinarios que involucran a seis agentes activos de la Policía Nacional, vinculados a las actuaciones derivadas de los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2026 en Corinto, Omoa, Cortés, donde fallecieron cinco funcionarios policiales asignados a la entonces DIPAMPCO.

Conforme al comunicado oficial, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) remitió a la Secretaría de Seguridad las recomendaciones correspondientes a los seis expedientes. De ellos, tres ya poseen resolución, aunque no se encuentran firmes y pueden ser impugnadas mediante los recursos previstos en la normativa vigente.

Respecto a los otros tres expedientes, la institución indicó que la tramitación administrativa continuará conforme a la normativa aplicable. La Secretaría explicó que las recomendaciones emitidas por DIDADPOL serán evaluadas por la autoridad competente y que su recepción no implica, por sí sola, una decisión final sobre la responsabilidad de los policías involucrados.

La Secretaría de Seguridad reiteró que en estos procesos se garantizarán el debido proceso, el derecho a la defensa y las demás garantías legales de las personas involucradas. Asimismo, aseguró que mantiene su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la Policía Nacional.