La Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A exigen una reforma profunda en la FIFA tras el fracaso del plan de Infantino

Las cuatro ligas más influyentes del fútbol europeo, la Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Serie A, publicaron un comunicado conjunto contundente en el que exigen una reestructuración profunda de la gobernanza de la FIFA, a raíz de la polémica generada por el proyecto “FIFA Forward Enterprise” impulsado por Gianni Infantino.

La iniciativa, que pretendía vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados, tuvo que ser retirada ante la firme oposición de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol. A pesar del revuelo y de las críticas por el “expansionismo implacable” del ente rector, Infantino confirmó su intención de postularse nuevamente para la presidencia del organismo en el Congreso del próximo año.

En la misiva, las ligas europeas acusaron al dirigente de la FIFA de promover “iniciativas abusivas en lugar de proteger al fútbol”, señalando además injerencias cuestionables en decisiones disciplinarias durante el último Mundial. Asimismo, denunciaron la toma unilateral de decisiones en el calendario internacional sin considerar el impacto directo en los clubes y atletas.

Ante esta situación, las cuatro entidades demandaron la creación de una nueva estructura con un órgano permanente de representación para ligas, clubes y futbolistas, exigiendo que cada iniciativa cuente con evaluaciones independientes y datos respaldados antes de ser aprobada de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA en Marruecos.