La pista secreta que la CIA construyó en Costa Rica para abastecer a la Contra sigue ahí dentro de un parque nacional 40 años después

El trazo claro de una pista en medio de un bosque seco aún corta la sabana como una cicatriz. Cuarenta años después, entre guanacastes y cenizales, el viejo aeródromo construido para alimentar una guerra secreta sigue allí, oxidándose al sol tropical y alimentando nuevas preguntas.

La brisa del Pacífico mueve el polvo, y en ciertos puntos asoman restos de lastre compactado. Un guía del parque baja la voz y dice: “Aquí, cuando el sol está alto, la franja se ve como una regla”. Lo que fue logística y clandestinidad hoy es memoria y silencio verde.

Huella física en un paraíso protegido

Desde el aire, la línea aparece como un rectángulo pálido en una marea de matorrales. Al nivel del suelo, el pasado se delata por una superficie inusualmente recta, drenajes sutiles y vegetación más rastrera.

Guardaparques locales explican que el suelo fue estabilizado con capas de grava y arcilla, un método sencillo pero eficaz para pistas rústicas. La naturaleza ha recuperado la trama, pero no ha borrado la geometría de lo que fue un punto de entrada y salida.

“Cuando llueve, la pista drena distinto y el agua deja marcas paralelas”, comenta una bióloga del área. “Es una huella que la selva intenta tapar, pero que el clima vuelve a revelar”.

El eco de una guerra por **encargo**

Los años ochenta convirtieron a esta franja en un eslabón de una cadena que cruzaba fronteras. En vuelos nocturnos, pequeñas aeronaves descargaban cajas y partían con la misma prisa con que el motor mordía la oscuridad.

Archivos desclasificados, testimonios de pilotos y reportes de la época arman el rompecabezas. Se trató de una logística pensada para que todo pareciera invisible, salvo para quienes sabían leer el mapa de la guerra secreta.

Un ex funcionario costarricense resume el clima de entonces: “Todos sabían que algo ocurría, pero casi nadie quería verlo claro”.

Naturaleza, olvido y conservación

El parque conserva uno de los bosques secos tropicales mejor protegidos de Centroamérica. Allí conviven venados, monos congos, felinos discretos y una batería de aves que rompen el silencio con graznidos ásperos y trinos eléctricos.

Que esta pista sobreviva en medio de un santuario natural plantea una paradoja: la misma geografía que ocultó el tráfico de cargamentos ahora ampara la lenta restauración del ecosistema.

“En cierto modo, la selva es el mejor archivo: guarda, cubre y, a su paso, explica”, dice un historiador local, señalando una hilera de tecas que colonizan la lengüeta más compacta del terreno.

Lo que aún se puede ver

Quien camina con ojo atento puede identificar señales discretas, lejos de los senderos más transitados. Sin desviarse de las normas del parque, algunos indicios saltan a la vista:

Una franja de vegetación más baja y homogénea, con gramíneas que ganan a los arbustos .

más baja y homogénea, con gramíneas que ganan a los . Ligeros bordes de elevación lateral, producto de viejas cunetas de drenaje.

lateral, producto de viejas de drenaje. Parches donde el suelo suena más duro bajo la bota, por el viejo lastre compactado.

bajo la bota, por el viejo compactado. Alineaciones “imposibles” de troncos y claros, como si alguien hubiera peinado la tierra.

Debate público y cuentas pendientes

En Costa Rica, la historia de esta franja remite a un país sin ejército que fue, sin querer, plataforma de una guerra ajena. La discusión reaparece cada vez que se habla de soberanía y de los límites de la neutralidad.

Para unos, investigar y señalizar este sitio sería un acto de pedagogía histórica. Para otros, bastaría con dejar que la vegetación haga lo suyo y termine de cerrar la herida.

Un ex guardaparque lo sintetiza así: “No hace falta levantar un monumento; basta con que no olvidemos por qué estas cosas pasan y cómo se vuelven paisaje”.

Turismo, acceso y ética del lugar

El área es de acceso regulado y exige respeto a las reglas del parque. No hay señales oficiales hacia la pista, ni conviene improvisar rutas que dañen el suelo o asusten a la fauna.

Guías autorizados recomiendan observar a distancia, evitar incursiones fuera de sendero y recordar que toda intervención deja un rastro. La historia también se conserva cuando no se forzan sus límites.

“Este sitio es, ante todo, naturaleza en recuperación”, subraya una intérprete ambiental. “Quien viene por morbo se equivoca de escala; quien viene con respeto, se lleva una lección”.

Una sombra que enseña

La vieja franja habla de aviones sin plan de vuelo, de cajas sin papeles y de nocturnidades que corrieron más rápido que la ley. Ahora, bajo el sol del Pacífico, su mejor uso quizá sea recordarnos que toda geopolítica deja marcas, incluso cuando el bosque ya está a punto de borrarlas.

Al final, queda una certeza: la selva no olvida tan fácil. Y en esa persistencia hay una forma de justicia, tenue como una línea en el paisaje, pero lo bastante clara para quien se detiene a mirar.