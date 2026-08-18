La Justicia bloquea el plan de Trump para trasladar la sede del FBI a Maryland

Un juez federal frenó este lunes los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump para impedir el traslado de la sede del FBI a Maryland y determinó que la Administración actuó de manera ilegal al revertir una decisión tomada durante la gestión de Joe Biden para levantar las nuevas instalaciones en ese estado.

El magistrado Theodore D. Chuang, del Distrito de Maryland, prohibió al director del FBI, Kash Patel, y al fiscal general, Todd Blanche, avanzar con el traslado de la agencia al edificio Ronald Reagan, ubicado en el centro de Washington, una alternativa elegida por la Administración Trump para reemplazar el proyecto originario de Maryland.

El juez concluyó que el Poder Ejecutivo no podía pasar por alto la decisión de la Administración de Servicios Generales (GSA), que en 2023 había optado por Greenbelt tras un proceso de evaluación que duró varios años.

La situación actual de la sede del FBI

La disputa se desató después de que Trump anunciara en 2025 su deseo de mantener la sede del FBI en Washington y, más adelante, propusiera trasladarla al edificio Ronald Reagan.

El Ejecutivo defendió el cambio como una opción más económica y eficiente, mientras que Maryland y el condado de Prince George’s sostuvieron que la Administración había violado las directrices aprobadas por el Congreso y había desviado fondos destinados específicamente al proyecto en Greenbelt.

La sede actual del FBI, el edificio J. Edgar Hoover, situado en la avenida Pennsylvania de Washington, lleva décadas en malas condiciones y distintos estudios han señalado deficiencias de seguridad y mantenimiento.