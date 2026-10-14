La infantería de marina de Perú es la única de Sudamérica que Estados Unidos entrena cada año en sus propias bases de Carolina del Norte

En un hemisferio donde la cooperación militar cambia de ritmo, la alianza entre los marines peruanos y Estados Unidos mantiene un pulso constante. Cada año, contingentes limeños cruzan el continente para someterse a semanas de prácticas intensivas en instalaciones de Carolina del Norte. El propósito es claro: elevar estándares, compartir procedimientos y volver a casa con tácticas listas para aplicarse en misiones reales.

Más que un gesto diplomático, es un laboratorio de capacidades. En esos campos, la Infantería de Marina peruana afina destrezas que van desde asaltos anfibios hasta coordinación médico-táctica bajo presión operacional. Entre instructores y alumnos se repite una frase que suena a mantra: “entrenar duro para operar mejor”.

Orígenes y objetivos del programa

La cooperación nació como respuesta a necesidades compartidas de interoperabilidad y de estandarizar técnicas de pequeña unidad. Con el tiempo, se ha convertido en un ciclo permanente que sincroniza calendarios, competencias y una visión de seguridad marítima común.

El foco es crear un lenguaje táctico común. Esto implica dominar comunicaciones seguras, planes de fuego integrados y protocolos para reducir riesgos a la población. La meta declarada es “salir del aula y entrar al terreno” con marcos de decisión rápidos y claros.

Qué se entrena en Carolina del Norte

En bases como Camp Lejeune, el itinerario combina módulos de tiro y movimiento, inserciones por mar y prácticas urbanas en entornos de simulación. La mezcla obliga a equipos peruanos a rotar liderazgos, tomar decisiones con información incompleta y sostener ritmos operativos día y noche.

Una jornada típica puede incluir planeamiento de asaltos, evacuación de heridos en “oro” y “platino”, y coordinación con elementos de aviación para reconocimiento y escolta. Los instructores hablan de una preparación “exigente y sin concesiones” que pule disciplina, comunicación y control del estrés.

Puntos medulares del ciclo:

Tácticas de pequeña unidad , tiro de precisión y gestión del fuego

, tiro de precisión y gestión del Operaciones anfibias y técnicas de inserción por superficie y aire

y técnicas de inserción por superficie y Planeamiento de misión, mando y control con sistemas de comando

Evacuación médica táctica y atención bajo fuego

Respeto al derecho internacional humanitario y mitigación de daños colaterales

De regreso a casa: aplicación práctica

En el litoral y en ríos amazónicos, la Infantería de Marina peruana traduce esas horas en polígono a patrullas más seguras, desembarcos más precisos y apoyo a la población en emergencias por lluvias o marejadas. Allí, la clave es la “adaptación rápida”: tomar lo aprendido y ajustarlo al terreno, al clima y a las realidades locales.

Mandos operativos suelen recalcar que el valor está en la “confianza de equipo” y en procedimientos que reducen tiempos de reacción. Lo que en Carolina del Norte fue un ejercicio cronometrado, en Paita o Iquitos se convierte en respuestas más eficaces ante contingencias de alta complejidad.

Transparencia y sensibilidades

La cooperación en defensa trae debates sobre soberanía, cadenas de mando y uso de recursos. Los programas actuales enfatizan supervisión, métricas de desempeño y formación en derechos humanos como parte inseparable del entrenamiento. Es un mensaje simple pero contundente: la legitimidad es un multiplicador de fuerza.

Para el público, la pregunta clave es “qué gana el país”. Respuestas frecuentes señalan mejores estándares, interoperabilidad en desastres y reducción de riesgos en operaciones complejas. Además, la trazabilidad de objetivos y gastos busca reforzar la confianza en una cooperación que se mide por resultados.

Una excepción que llama la atención regional

En América del Sur abundan ejercicios combinados y cursos con socios externos, pero la regularidad del despliegue peruano a campos específicos de Carolina del Norte le da un matiz propio. Esa continuidad permite refinar rituales tácticos, consolidar equipos instructores y acumular lecciones que se transforman en doctrina.

Observadores regionales describen esta dinámica como “ventaja cumulativa”: cada iteración ajusta detalles, mejora interoperabilidad y reduce fricciones. El resultado no es sólo una visita anual, sino una curva de aprendizaje sostenida que impacta planificación, logística y cultura de entrenamiento.

Desafíos y próximos pasos

El siguiente escalón apunta a integrar tecnologías más ligeras, desde drones tácticos hasta sistemas de comunicaciones resilientes. También crece el interés por operaciones en archipiélagos, zonas litorales congestionadas y protección de infraestructura crítica frente a amenazas híbridas.

En paralelo, la dimensión humana sigue al centro: liderazgo de pequeños comandos, toma de decisiones con estrés cognitivo y resiliencia emocional para misiones largas y dispersas. Como repiten los manuales, “las herramientas cambian, pero el carácter decide”.

Al final, el valor de esta relación se mide en confianza mutua, procedimientos compartidos y capacidad de responder cuando el mar se embravece. Entre cronogramas, instructores y mapas, queda una idea que guía cada rotación: “aprender juntos para proteger mejor”. Esa brújula, más que cualquier equipo, sostiene la cooperación y la hace perdurable.