La CPH condena los ataques de Rixi Moncada contra periodistas y solicita una investigación

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) respondió de forma contundente ante la arremetida verbal desencadenada por la precandidata oficialista y exministra de Defensa, Rixi Moncada Godoy, rechazando rotundamente que la prensa independiente sea etiquetada como «sicarios de la verdad» o como mera fuente de «información».

Mediante un manifiesto público, la dirigencia de la profesión periodística advirtió que encasillar a los comunicadores con adjetivos de carácter criminal no es más que un intento consciente de coartar la libertad de prensa y de polarizar al país.