La armada española entra en aguas de Gibraltar casi cada semana y el Reino Unido protesta cada vez sin conseguir nada

Cada pocos días, un patrullero español aparece frente a la costa del Peñón. Londres protesta por vía diplomática, Madrid responde que navega en aguas propias, y el ciclo continúa sin cambios sustanciales. La escena es conocida, casi coreografiada, y resume una disputa que combina historia, derecho del mar y política doméstica.

Para muchos gibraltareños, cada aviso por radio suena a alarma rutinaria. Para los marinos españoles, es una patrulla ordinaria en un espacio marítimo donde su país no reconoce la soberanía británica. “Se trata de presencia operativa, no de provocación,” suele resumir la parte española. “Es una intrusión en aguas británicas,” replica la parte británica.

Marco legal y percepciones opuestas

El Tratado de Utrecht de 1713 cedió la plaza y su puerto, pero Madrid sostiene que no transfirió aguas alrededor. Londres, en cambio, afirma ejercer título sobre un mar territorial de hasta tres millas. Son lecturas incompatibles que se han solidificado con el tiempo.

En Naciones Unidas, Gibraltar figura como territorio no autónomo, mientras España apela a la integridad territorial. El Reino Unido invoca el principio de autodeterminación, apoyado en la voluntad de los gibraltareños. Dos marcos jurídicos, dos lenguajes políticos.

“España no reconoce aguas territoriales británicas en Gibraltar más allá de las aguas interiores del puerto,” es la frase repetida por el Ministerio español. “La soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar y sus aguas no está en duda,” responde sistemáticamente el Foreign Office.

Patrullas, radios encendidos y escoltas discretas

En el Estrecho, todo es tránsito. La Armada española y la Guardia Civil comparten escenario con Salvamento Marítimo y con la Royal Navy Gibraltar Squadron. A veces hay avisos por radio; otras, maniobras de acompañamiento hasta fuera de la zona que Reino Unido reclama.

Los registros locales hablan de decenas de episodios al año. Algunos duran minutos. Otros se prolongan hasta que una unidad británica llega y “invita” a los buques españoles a retirarse. Suele terminar sin choques físicos, pero con informes y protestas.

Para España, son misiones de vigilancia pesquera, lucha contra el contrabando o comprobaciones de jurisdicción. Para el Reino Unido, cada entrada constituye una incursión. Entre ambos, Gibraltar observa con una mezcla de cansancio y alerta pragmática.

La protesta que se repite

Tras cada incidente, Londres presenta una démarche. Madrid contesta con notas de posición. “Tomamos nota de su protesta y reiteramos nuestra postura,” es la fórmula casi litúrgica. Nadie cede, nadie rompe.

En privado, diplomáticos admiten que el asunto es un equilibrio. “Ambas partes creen que deben mostrar bandera,” comenta un exnegociador europeo. “Pero también quieren evitar una escalada inútil.” El resultado es una tensión gestionada, más símbolo que crisis.

Intereses y símbolos

Detrás de cada estela blanca hay razones concretas y cargas emocionales:

Control del contrabando, vigilancia pesquera, presencia de soberanía, presión política interna, y ensayo de protocolos operativos para cuando algo verdaderamente grave ocurra.

¿Qué cambia tras el Brexit?

Desde 2020, Gibraltar ya no está en la UE. España y el Reino Unido, con la Comisión Europea, buscan un acuerdo para fluidificar la frontera en el aeropuerto y el puerto, con arreglo al espacio Schengen. Pero el tema marítimo queda “sin perjuicio” de posiciones de soberanía.

Eso significa más cooperación práctica, pero el mismo fondo disputado. “Podemos gestionar la frontera mejor sin tocar el tema de fondo,” dijo un funcionario europeo, destacando la necesidad de “soluciones técnicas para problemas concretos”.

La coordinación operativa puede reducir fricciones, por ejemplo en rescates SAR o persecuciones en caliente. Pero cada mapa, cada gráfico náutico, seguirá llevando un pie de foto político.

Riesgos, pero controlados

Aunque la coreografía es previsible, el riesgo existe. Un mal cálculo, una orden mal oída, un giro de timón apresurado. Por eso se cuidan los canales de comunicación, los avisos a los navegantes y los procedimientos de desescalada.

Los mandos navales conocen la línea roja: evitar incidentes con daños. En alta mar, la profesionalidad pesa más que el gesto. “Nadie quiere que un error técnico se convierta en un problema político mayúsculo,” resume un oficial retirado.

Lo que puede venir

El camino más probable es la inercia: patrullas españolas, respuestas británicas, notas diplomáticas, y una disputa congelada. Pero hay márgenes para pequeños acuerdos: notificación de ejercicios, ejercicios conjuntos de salvamento, y canales más ágiles para incidentes de baja intensidad.

Cada gesto de cooperación reduce el ruido sin resolver el nudo. Y quizá de eso se trate por ahora: gestionar un desacuerdo histórico mientras la vida en el Estrecho —sus ferris, sus mercancías, sus pescadores— sigue su curso cotidiano. Porque en estas aguas estrechas caben a la vez la rutina y la geopolítica, el orgullo y la prudencia, la bandera y el compás.