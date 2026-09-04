La AFA otorga un reconocimiento histórico a Lionel Messi en todas las categorías del fútbol argentino

La AFA anunció la organización de un homenaje emotivo y de gran magnitud para Lionel Messi, que se aplicará de manera uniforme a todos los partidos del fútbol nacional programados este fin de semana, tras la despedida del futbolista de la selección argentina ocurrida el 31 de agosto de 2026.

Aspectos relevantes a conocer: Honrando su recorrido

Honrando su recorrido

La medida alcanzará todas las categorías del país, desde la Liga Profesional hasta los torneos de ascenso, así como las ligas regionales y el fútbol femenino. La acción persigue manifestar un agradecimiento conjunto y de alcance federal hacia el capitán de la Selección Argentina.

El protocolo preparado para los prolegómenos de cada encuentro prevé gestos simbólicos en los estadios a lo largo y ancho del país. Entre las directrices se mencionan brazaletes conmemorativos, insignias distintivas y mensajes alusivos en las canchas de la Primera División, Primera Nacional, Primera B, C, D y las ligas municipales o zonales.

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Además, se mantendrá un minuto de homenaje coordinado antes del silbatazo inicial en cada jornada. Toda esta actividad es impulsada por la conducción directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cuenta con la plena adhesión de los dirigentes de las diferentes categorías y el respaldo oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

Si bien Messi ya ha sido reconocido en lugares como el complejo de Ezeiza, esta medida representa un hito al difundir el homenaje de manera uniforme a todo el entramado del fútbol, tanto profesional como amateur.

Las autoridades del organismo rector destacaron que la figura de Messi va más allá de la camiseta de la selección y se erige como un patrimonio cultural significativo para las entidades formativas del país.

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Todos coincidieron en la misma visión

Por ello, la convocatoria de la AFA se extendió también a las categorías menores y al fútbol juvenil, llamando a las escuelas deportivas a integrarse a las acciones previstas.

La acogida de esta medida ha generado una recepción positiva entre las directivas de los clubes de la zona. Las entidades iniciaron la planificación de distintas intervenciones en sus estadios y en sus plataformas digitales para acompañar la transmisión del fin de semana, dando visibilidad al homenaje.

Así, la iniciativa refuerza el lazo entre la hinchada y el capitán albiceleste, en una muestra de reconocimiento público. La jornada futbolística intentará consolidar a las diferentes aficiones bajo un gesto común que celebre la trayectoria de Lionel Messi tanto a nivel nacional como internacional.