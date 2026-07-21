Juez frena al gobierno de Trump en su intento de retirar permisos de trabajo a inmigrantes

21 de julio de 2026

Un juez federal detuvo este martes, de manera provisional, que la administración del presidente Donald Trump privara a decenas de miles de solicitantes de asilo e inmigrantes con Estatus de Protección Temporal de su derecho a trabajar en Estados Unidos.

El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, falló a favor de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y de sindicatos que ⁠presentaron una demanda para impedir que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) llevara a cabo una serie de medidas orientadas a aplicar las nuevas restricciones migratorias aprobadas por el Congreso el año pasado.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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