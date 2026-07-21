Juez frena al gobierno de Trump en su intento de retirar permisos de trabajo a inmigrantes

Un juez federal detuvo este martes, de manera provisional, que la administración del presidente Donald Trump privara a decenas de miles de solicitantes de asilo e inmigrantes con Estatus de Protección Temporal de su derecho a trabajar en Estados Unidos.

El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, falló a favor de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y de sindicatos que ⁠presentaron una demanda para impedir que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) llevara a cabo una serie de medidas orientadas a aplicar las nuevas restricciones migratorias aprobadas por el Congreso el año pasado.