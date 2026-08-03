Juan Orlando Hernández denuncia persecución política al llegar a la audiencia y reclamar indefensión

El expresidente Juan Orlando Hernández llegó este lunes a la Corte Suprema de Justicia, acompañado por decenas de seguidores y simpatizantes que se congregaron desde temprano frente al Poder Judicial para respaldarlo durante su comparecencia.

Hernández comparece ante la autoridad competente para la audiencia de declaración de imputado en el caso Pandora II, en el que el Ministerio Público lo señala por presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La diligencia está fijada para las 9:00 de la mañana en la sala sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.

Su llegada se produce después de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera de forma provisional la orden de captura y la alerta internacional que pesaban sobre él, permitiéndole retornar al país y presentarse de manera voluntaria ante la justicia hondureña.

Durante la audiencia, el juez escuchará los argumentos de la Fiscalía y la defensa antes de determinar las medidas procesales y el rumbo del expediente. El caso genera alta expectativa al convertirse en el primer proceso judicial que enfrenta Hernández en Honduras desde su regreso al país.