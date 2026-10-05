Italia vence a Turquía 3-1 y asciende al segundo puesto de la Liga de Naciones

La Selección de Italia dejó ver su jerarquía al imponerse 3-1 ante Turquía en un encuentro disputado y físico, logrando sumar tres puntos decisivos que la sitúan en la segunda posición de su grupo dentro de la Liga de Naciones.

El equipo comandado por Roberto Mancini abrió el marcador en el minuto 26 con un remate potente de Gianluca Scamacca. Aunque el conjunto turco que tuvo la ausencia de Arda Güler por sanción respondió en la segunda mitad mediante un gol de Dogukan Simsir al 60′, la réplica de la Azzurra fue rápida: Riccardo Calafiori devolvió la ventaja con un impresionante cabezazo al minuto 65 tras un tiro libre ejecutado por Nicolò Barella.

En los últimos minutos, el juvenil Pio Esposito ingresó desde el banco para sellar el 3-1 definitivo. Gracias a este resultado y a la victoria de Francia en el encuentro paralelo, la escuadra italiana desplaza a Bélgica del segundo puesto y asegurará su pase a la fase final en la doble fecha de noviembre.