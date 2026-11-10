Israel cortó la venta de armas a Colombia y la fuerza aérea colombiana depende de repuestos israelíes para la mitad de sus cazas

La decisión de Tel Aviv de frenar exportaciones de defensa dejó a Bogotá en una encrucijada. La Fuerza Aérea del país tiene una dependencia crítica de repuestos de origen israelí. En el inventario, una porción sustantiva de los cazas requiere ese flujo para seguir en servicio. “Sin repuestos no hay vuelo”, dice el adagio en toda aviación militar. Y hoy esa frase suena más urgente que nunca.

Una relación militar bajo tensión

Durante años, Israel y Colombia mantuvieron un vínculo estrecho en seguridad y tecnología. Empresas como IAI y Elbit suministraron equipos, modernizaciones y capacitación. El ambiente cambió con la guerra en Gaza y los cruces diplomáticos de alto voltaje. En 2023, el gobierno israelí habló de detener “exportaciones de seguridad” hacia Colombia tras las críticas del presidente Gustavo Petro. En 2024, Petro anunció que “se rompen las relaciones diplomáticas” con ese país, escalando la crisis. Desde entonces, el canal de suministros militares quedó seriamente restringido y sin horizonte de normalización.

La dependencia de los Kfir y el reloj logístico

El núcleo del problema se llama Kfir, el caza fabricado por IAI que Colombia modernizó para mantener una disuasión mínima. Ese avión concentra paquetes de aviónica, integración de armamento y software con sello israelí. Además, gran parte del mantenimiento mayor exige know-how y partes certificadas por el fabricante. Al bloquearse la cadena, se interrumpen ítems críticos: componentes con vida limitada, módulos de radar, sistemas de guerra electrónica, y piezas que requieren trazabilidad de origen. Cada ciclo de vuelos consume horas de vida útil y arrastra nuevas inspecciones. Si no hay piezas, los aparatos pasan de “operativos” a “en tierra” en cuestión de semanas.

Impacto operativo inmediato

El primer golpe pega en la disponibilidad. Menos repuestos significan menos salidas diarias, menos entrenamiento, y más células canibalizadas para mantener a otras en línea. El segundo impacto es en la seguridad de vuelo, porque los jefes de mantenimiento deben priorizar lo imprescindible y posponer lo que no admite espera. El tercero es estratégico: sin reactores de alta prestación, la cobertura del espacio aéreo sufre, y las misiones de interdicción o alerta temprana se vuelven más frágiles. “Esto es una tormenta perfecta”, diría cualquier planificador logístico al ver el tablero. Y en defensa, el tiempo es un activo que no se puede comprar.

Rutas de sustitución y diplomacia

Bogotá explora tres caminos a la vez: política, compras y sustitución local. En lo diplomático, la puerta nunca está del todo cerrada y pesan aliados y mediadores. En adquisiciones, la carpeta de reemplazo viene rodando desde hace años con ofertas europeas y estadounidenses. En industria, hay margen para ensamblar o certificar proveedores alternativos, pero con plazos y riesgos.

Opción de reemplazo: caza de generación 4.5 (por ejemplo, plataformas francesas, suecas o estadounidenses) con paquete de soporte y financiación atado a transferencia de tecnología.

Cada renglón tiene letra pequeña: costos de ciclo de vida, garantías de suministro, compatibilidad con armamento en stock, y cronograma de entrega. Además, se deben cuidar los acuerdos ITAR y licencias de terceros, porque muchos sistemas son híbridos y su comercio exige autorizaciones múltiples. La urgencia empuja a considerar interinos como entrenadores avanzados armados o flotas puente de segunda mano. Pero cada mes sin solución agranda la brecha de capacidades y erosiona la moral.

El papel del presupuesto y la opinión pública

Nada de esto ocurre en el vacío. El presupuesto compite con prioridades sociales, y la narrativa pública cuestiona el gasto en armas. Aun así, la defensa tiene costos de inercia: si se detiene la inversión, se paga más caro después en apuros. Comunicar “para qué” sirve la superioridad aérea —interdicción de tráfico ilícito, control de fronteras y apoyo a desastres— es tan clave como firmar el próximo contrato. La transparencia sobre cronogramas, cláusulas y penalidades ayuda a blindar decisiones que duran décadas.

Lo que viene

En el corto plazo, la institución deberá administrar la escasez con creatividad y protocolos de riesgo. Eso implica volar menos, concentrar horas en tripulaciones clave y priorizar misiones de mayor valor. En el mediano plazo, la salida exige un paquete integral de reemplazo, entrenamiento, repuestos iniciales y soporte posventa con garantías de suministro. En el largo plazo, la lección es clara: diversificar proveedores, planificar obsolescencias y blindar cadenas de suministro frente a choques geopolíticos. En defensa, como repiten los manuales, “la logística gana la guerra”. Y hoy la logística es el talón de Aquiles de la aviación de combate colombiana.