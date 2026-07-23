Inter Miami vence 3-2 a Chicago Fire tras la reanudación de la MLS, con un blooper inédito que cambió el partido

Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, Inter Miami volvió a salir a la cancha este miércoles frente al Chicago Fire, en su 16ª jornada de la MLS tras la pausa que dejó el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Tras la final que consagró a España por encima de Argentina, la competencia norteamericana retomó con la participación de uno de los postulantes al título. Robert Lewandowski hizo su estreno en la camiseta visitante. El conjunto de Florida logró un triunfo por 3-2, impulsado por un Luis Suárez en modo arrollador.

La igualdad se quebró a los 17 minutos por un fallo insólito del guardameta local, Rocco Ríos Novo. El ex Lanús recibió un servicio de Ian Fray dentro del área y, al intentar pegarle de volea con la pierna derecha, falló el balón, rozó a Lewandowski y terminó rebotando en su propia red. Luego, sus compañeros salieron a respaldarlo para sostener la confianza de cara a lo que restaba.

Las Garzas respondieron con prontitud ante el aliento de su gente en las gradas. Suárez probó desde la distancia, y el balón pasó cerca del poste contrario; a los 25 minutos se señaló un penal claro por una infracción de Jack Elliott sobre David Ruiz. El Pistolero tomó la responsabilidad de la ejecución y convirtió pegando a la izquierda, consumando el empate.

Al reanudarse la segunda mitad, Lucho Suárez adelantó a su equipo en el marcador. El delantero uruguayo se combinó con Germán Berterame, quien lo asistió con un taco elegante, y Suárez respondió con un remate cruzado de primera para colocar el 2-1.