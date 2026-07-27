Incendios forestales en España: Madrid y Ávila ante una crisis nacional sin precedentes

La acumulación de incendios que afecta a Madrid y Ávila ha generado una alerta de alcance nacional en España, una tragedia ambiental que ya figura entre las más graves registradas en la región.

Lo que debes saber: Estadísticas históricas

Diversos albergues disponibles

Datos históricos

Con un frente único que ha consumido más de 20 mil hectáreas, el rápido avance del fuego y las condiciones meteorológicas cambiantes han puesto a prueba a los equipos de extinción y a los responsables de la seguridad.

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Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, cerca de 88 mil personas se han visto directamente afectadas por el avance del fuego. De este cómputo global, aproximadamente 60 mil vecinos han tenido que abandonar de manera preventiva sus viviendas, mientras que más de 28 mil permanecen bajo órdenes estrictas de confinamiento en sus municipios para protegerse de las llamas y el denso humo.

En la Comunidad de Madrid, la coyuntura llevó a momentos críticos en localidades como Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Navalagamella, Chapinería y Robledo de Chavela.

La amenaza inminente obligó incluso al desalojo de emergencia de Cenicientos, donde se encontraba instalado el Puesto de Mando Avanzado en plena reunión institucional de las autoridades regionales, debiendo ser trasladado a la localidad de Navalcarnero para mantener la operatividad del despliegue.

Por su parte, la provincia de Ávila ha vivido horas dantescas en municipios madrugadores de la sierra de Gredos como Navaluenga, Cebreros y El Tiemblo. En Navaluenga, el fuego logró ingresar en zonas habitadas, reduciendo a cenizas varios vehículos y viviendas particulares.

Ante el avance del fuego, numerosos vecinos se sumaron a las labores de refresco del terreno con mangueras para evitar que los rebrotes alcanzaran más inmuebles.

Diversos albergues disponibles

Para atender a la gran oleada de desplazados, los ayuntamientos de municipios receptores como Las Rozas, Alcobendas y Talavera de la Reina han puesto a disposición polideportivos y pabellones de emergencias.

En coordinación con la Cruz Roja y los servicios de protección civil, se han desplegado cientos de camas, soporte psicológico y artículos de primera necesidad para dar refugio temporal a las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares con lo puesto.

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A la amenaza directa de las llamas se suma un grave problema de salud pública generado por la extensa pluma de humo. El Ministerio de Sanidad y las autoridades locales activaron recomendaciones para el uso de mascarillas y gafas de protección en Madrid y Ávila, alertando de que los niveles de partículas contaminantes en suspensión (PM2,5 y PM10) han superado ampliamente las concentraciones máximas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de la magnitud de la tragedia, la contención del incendio atisba una ventana de oportunidad gracias a la progresiva bajada de las temperaturas y a los cambios en la dirección del viento previstos para las próximas horas.

Centenares de bomberos, efectivos de la UME y medios aéreos trabajan sin descanso en el perímetro con el objetivo prioritario de estabilizar los focos más agresivos y garantizar la seguridad de las poblaciones damnificadas.