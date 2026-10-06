Honduras se salva del descenso a la Liga B tras empatar 1-1 con Jamaica

La selección nacional terminó igualando 1-1 frente a Jamaica en su cuarta jornada de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Este empate deja a la Bicolor en la misma categoría, manteniéndose dentro de la Liga A, y por ello intentará lograr una última oportunidad para clasificar a la Copa Oro 2027.

Jamaica tomó la delantera durante la primera mitad, mientras que Honduras consiguió la igualdad al inicio de la segunda parte gracias a un gol de Luis Palma.

Lo negativo es que la H de Francisco Molina no logró vencer en casa, el escenario donde se esperaba que hiciera sentir su juego. Este tipo de resultados genera preocupación porque pronto tendremos que medirse ante selecciones de mayor jerarquía.

La ronda inicial de la Copa Oro 2027, en la que participará Honduras, se disputará en marzo de 2027 y contará con 14 selecciones disputando los siete cupos restantes para el torneo.