Hamilton descarta por completo las carreras sprint en el Gran Premio de Mónaco

El heptacampeón mundial de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, alzó la voz y dejó clara su férrea disconformidad tras confirmarse que la categoría reina adoptará un formato de sprint en el legendario y angosto circuito urbano del Principado de Mónaco.

La postura del piloto británico vinculado a Ferrari surge después de que la F1 anunciara a Mónaco como una de las sedes bajo este formato para la temporada 2027, una decisión que sorprendió al mundo del automovilismo debido a las conocidas limitaciones de adelantamiento que presenta el trazado.

“A mi juicio, carece de sentido. Siempre he sostenido que Mónaco debe exigir un enfoque distinto. Las carreras en formato sprint han introducido una novedad al deporte, pero hay que buscar algo diferente para un escenario así; la sprint no constituye la solución”, afirmó Hamilton desde el circuito de Bakú, cuando se preparaba para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Aunque la F1 busca incrementar el espectáculo durante los fines de semana de competencia, pilotos y especialistas coinciden en que la fisonomía del circuito monegasco exige alternativas creativas para evitar que ambas jornadas se conviertan en desfiles sin maniobras de rebase.