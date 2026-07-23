Gustavo Petro: informe sobre incautaciones de cocaína

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, comunicó que durante la gestión del presidente saliente Gustavo Petro las autoridades lograron incautar 3.300 toneladas de cocaína, cantidad que, según indicó, equivaldría a lo decomisado en las tres administraciones anteriores en conjunto.

El funcionario presentó el balance de transición del Gobierno colombiano, subrayando que las labores de inteligencia permitieron que el país participara en alrededor del 60 % de las incautaciones de cocaína realizadas a nivel internacional.

El informe también detalla que durante este periodo fueron extraditadas 711 personas vinculadas al narcotráfico, principalmente hacia Estados Unidos, como parte de la estrategia contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Sánchez Suárez señaló además que casi la totalidad del territorio colombiano se mantiene libre de cultivos de coca, mientras que las zonas sembradas representan una pequeña parte del país. Agregó que las fuerzas de seguridad mantuvieron operativos constantes contra las estructuras del narcotráfico, destruyendo laboratorios de procesamiento de droga de manera permanente.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína, luego de registrar en 2023 un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca.