GP de España 2026: Actividad intensa y tensión en la primera sesión de F1

El Gran Premio de España 2026 dio inicio con altas expectativas tras las sesiones de entrenamientos de la Fórmula 1, reuniendo a las principales escuderías de la parrilla en Madrid, para inaugurar el nuevo trazado de Madring.

Lo que debes saber: Se preparan para el domingo

Los mejores después de Russell y Antonelli

Todo preparado para la jornada dominical

Las once escuderías se lanzaron a la pista con la determinación de adaptar sus monoplazas a las exigencias del trazado, en un fin de semana definido por el análisis de telemetría y la búsqueda del ritmo de carrera óptimo.

En las sesiones de entrenamientos libres, los pilotos enfocaron sus esfuerzos en valorar los tipos de neumáticos y el balance aerodinámico. Las escuderías punteras intercambiaron los mejores cronos en las salidas rápidas de simulación de clasificación, mientras que las tandas largas mostraron un desgaste uniforme, lo que obligará a reevaluar las estrategias de paradas en boxes para la carrera dominical.

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La tabla de tiempos en los entrenamientos reflejó una paridad absoluta entre los competidores, con márgenes mínimos en el primer y segundo sector del circuito. Varios equipos aprovecharon las rodadas iniciales para probar pequeñas actualizaciones en los alerones y el fondo plano, buscando limar esas décimas decisivas que marcan la diferencia entre estar en la zona de puntos o quedar fuera del corte.

El británico George Russell se quedó con el mejor tiempo de la primera práctica del GP de España de la Fórmula 1 con 1:34.077, firmando su vuelta con neumático blando y quedó delante de su compañero Kimi Antonelli por 0.286 segundos.

Los mejores después de Russell y Antonelli

Sergio Pérez cerró P21 con 1:38.150, a 4.073 segundos del registro de Russell, con Valtteri Bottas último a 5.207. Cabe señalar que Cadillac terminó siendo el único equipo sin un auto dentro de los cuatro segundos del mejor tiempo.

Durante la sesión en Madrid, la temperatura del asfalto aumentó de 48.6 °C a 51.1 °C, la humedad descendió a 12.8% y la presión atmosférica se situó en 942.9 mb, reflejo de los 650 metros de altitud de la capital española. Con menor densidad de aire, la carga aerodinámica se reduce y las opciones de refrigeración quedan limitadas.

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Este sábado tendrá lugar la Segunda sesión de entrenamientos libres, la única tanda del fin de semana que se disputa bajo unas condiciones térmicas semejantes a las de la carrera dominical.

De momento, a partir de los resultados de la primera práctica, los equipos evalúan los datos recogidos para perfilar sus estrategias de carrera, incorporando la información que aporten las sesiones del sábado con el objetivo de comparar escenarios, poniendo el foco en la gestión del ritmo y del desgaste de los neumáticos, que serán los factores decisivos para lograr la victoria en el GP de España 2026.