Fiscalía boliviana solicita seis meses de prisión preventiva para Roger Mariaca y tres imputados

La Fiscalía de Bolivia solicitó este viernes seis meses de prisión preventiva para el ex procurador general Roger Mariaca y otros tres detenidos, acusados de integrar una presunta red dedicada al tráfico de drogas y la organización criminal.

El Ministerio Público imputó formalmente a Mariaca, a Alberto Zeballos, Martín Irusta y al agente de Policía Rubén Aparicio por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La petición fiscal planteó que los acusados permanezcan bajo custodia mientras avanzan las investigaciones, en los centros penitenciarios de San Pedro y Patacamaya.

El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó sobre la solicitud de prisión preventiva durante una sesión de la Asamblea Legislativa. El anuncio se dio en medio de una crisis institucional en el Ministerio Público, luego de la captura de Mariaca, quien ocupaba el cargo de fiscal general desde 2024 y contaba con un mandato de seis años.

La aprehensión del fiscal general abrió una disputa sobre quién debía asumir la conducción de la Fiscalía. Durante la mañana posterior a la detención, el fiscal superior Luis Montaño se presentó ante medios locales como titular interino de la institución y sostuvo que le correspondía ejercer esa función por ser el fiscal de mayor antigüedad.

El Ministerio Público reconoció inicialmente su titularidad mediante un comunicado. Sin embargo, el Gobierno cuestionó esa decisión y rechazó que Montaño pudiera ocupar el cargo de forma provisional en esas circunstancias.