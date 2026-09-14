Familia solicita al Pleno de la CSJ agendar el caso del prófugo Romeo Vásquez, alegando que está enfermo y necesita chequeo

14 de septiembre de 2026

Jesús Vásquez, hijo del general Romeo Vásquez Velásquez, pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, que se incorpore a la agenda del pleno el asunto que involucra a su padre.

Vásquez señaló que mientras el expediente no figura en la agenda de los magistrados, la situación de su padre seguirá sin variaciones y continuará a la espera de una resolución.

Mientras no se programe, seguimos igual: mi padre continúa esperando, pero necesita un examen médico general y lo único que queremos es que pueda defenderse en libertad”, expresó.

El hijo del general también dirigió su petición directamente al presidente de la CSJ, reconociendo que tiene una agenda apretada, pero solicitando que el caso sea considerado.

Le solicito al presidente Wagner Vallecillo que inserte el caso de mi padre en la agenda; sé que maneja una agenda repleta, pero por favor que lo incluyan, se trata de una cuestión humanitaria”, comentó.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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