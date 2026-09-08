Este martes en Honduras: lluvias dispersas y calor en varias zonas

Los vestigios de una onda tropical, mezclados con la entrada de humedad que proviene del Mar Caribe, darán lugar a lluvias y chubascos débiles y dispersos este martes 8 de septiembre en varias regiones de Honduras, conforme a las condiciones previstas para ese día.

Con base en el pronóstico de CENAOS, las mayores probabilidades de precipitación se concentrarán en la zona oriental, mientras que en áreas del occidente, del norte y del centro del país se esperan lluvias débiles y muy dispersas.

En lo que respecta a las condiciones marítimas, se prevé un oleaje de 1 a 3 pies a lo largo del litoral Caribe, así como en el Golfo de Fonseca.

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